Суд Фрунзенского района Минска приговорил обвиняемых по делу о поставках дизельного топлива по завышенным ценам для Министерства обороны Беларуси к реальным срокам.

Как сообщает Sputnik.by, сегодня приговор был оглашен судом, он не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

Согласно материалам дела, литовская компания на протяжении нескольких лет поставляла белорусскому оборонному ведомству дизтопливо по завышенным ценам, в результате чего государству был нанесен ущерб на 6 миллионов долларов. В качестве обвиняемых перед судом предстали пять человек, четверо из которых пошли на сотрудничество со следствием и были не под стражей. Среди обвиняемых два бывших военных, трое – бизнесмены.

Согласно приговору суда, обвиняемым назначены сроки от 3 до 8 лет в колонии усиленного режима. Суд признал всех виновными по большинству пунктов обвинения.

Кроме этого, суд применил к обвиняемым конфискацию всего имущества – земельных участков, престижных автомобилей, счетов в банках. Суд удовлетворил гражданские иски к обвиняемым и постановил выплатить по данным искам почти пять миллионов долларов.

После оглашения приговора обвиняемые были взяты под стражу, им в зале суда надели наручники.

Прокурор просил назначить им лишение свободы на срок от 6 до 10 лет. Судебный процесс длился несколько месяцев.