Что думают россияне о Беларуси

Незадолго до Нового года “Народная Воля” обновила систему подписки на ПДФ-версию издания. Одним из первых подписчиков, кто с января дважды в неделю будет долучать по электронной почте газету, оказался Павел Камышов из подмосковного города Фрязино. Павел вместе с женой и тремя детьми встречали новогодние праздники в Минске. А перед отъездом решил зайти в редакцию и поделиться своими впечатлениями о Беларуси, рассказать о том, зачем ему, россиянину, получать новости из соседней страны.

— Беларусь – не чужая нам страна. Моя жена Юлия наполовину белоруска, ее отец родом из Минска. Тут живут родственники. Каждый раз бывая в Беларуси, что-то новое узнаем. В России информации про Беларусь очень мало. Если в медиапространстве попадается хоть какая-то новость о Беларуси, всегда читаю. Но информация, если и есть, то очень скудная, сухая и неинтересная. Связана в основном с приездами Лукашенко, переговорами на высшем уровне. О том, что происходит внутри страны, сведений нет никаких. Нам хочется больше знать о Беларуси, поэтому и подписались на ПДФ-версию газеты “Народная Воля”. Система подписки очень проста. Оплачивал картой Альфа-банка через Webpay.

— Павел, стоимость подписки на газету — около трех долларов в месяц за 8 номеров — высока по российским меркам?

— Я пока не могу сказать, дорого это или нет. Надо почитать, оценить. Я же покупаю некое содержание. За интересную, полезную, запоминающуюся информацию можно и дороже заплатить.

— А о чем Вам было бы интересно читать?

— О жизни… Точно не заявления политиков и не сведения из официальных представительств. Мне интересно, как и чем живут люди.

— Вы не однажды бывали в Беларуси. Уже какое-то мнение о стране сложилось…

— Путешествуя по стране, четко могу сказать про те вещи, с которыми лично столкнулись. Первое, что бросается в глаза — отсутствие клиентоориентирования различных организаций. Прошлым летом, например, мы были в Несвиже. Казалось бы, раскрученное туристическое место. Но у нас возникли проблемы с обменом денег. В выходной день во второй половине дня закрыты все банки. Такая же ситуация с магазинами. Да, там есть один супермаркет. Но мы жили в другом конце города, далеко от него. Все маленькие магазинчики были закрыты. Такие вещи удивляют. Я понимаю, когда такое происходит в глухой провинции, далеко от туристических маршрутов, где нет необходимости в обменниках, кафе и работающих до поздна магазинах. А в Несвиже такая потребность есть.

Вторая проблема – слабо развиты информационные системы. Интернет есть далеко не везде. Взять, к примеру, карты и справочники «2ГИС». Отличная вещь, в них можно найти любую нужную информацию. А туристу сейчас без хорошего электронного путеводителя в чужой стране очень неуютно. Но подобных порталов в Беларуси нет. И это странно, так как я знаю, что тут много компьютерных компаний, которые занимаются IТ-бизнесом. Но туризм, видимо, не находится в поле их разработок. А у страны большой туристический потенциал. Беларусь должна больше привлекать туристов, заботиться о том, чтобы им было тут комфортно.

Хотелось бы, чтобы в больших городах, туристических центрах были пункты проката велосипедов, самокатов: в одном месте взял – в другом оставил.

Что очень нравится у вас? То, что за исключением Мира-Несвижа (да и то с натяжкой) нет «вылизанных» туристических мест, искусственной картинки. Здесь – всегда реальная жизнь.

С нашего последнего визита в Беларусь прошло чуть больше года. Вот что резко бросилось в глаза: из названий пропал русский язык. Станции в метро объявляют по-белорусски и по-английски, указатели и названия улиц – по-белорусски. Национальная самоидентификация — это замечательно, но надо думать и о туристах. А россиян в Беларуси, наверняка, всегда много. В Москве, понятно, объявляют названия станций по-русски и по-английски. Но в той же Казани, столице многонационального Татарстана, объявляют на трех языках – русском, английском, татарском. Почему и здесь так не сделать?

— Когда белорусского не понимаете, английского не знаете, приходится обращаться к людям?

— Да. Язык, как говорится, до Киева доведет. Люди у вас замечательные. К кому ни обращались, всегда подсказывали, объясняли, чуть ли не за руку отводили. Помню, в Бресте искали конкретное кафе с национальной кухней. Случайные прохожие проводили нас к нему. Оно оказалось на территории парка.

— Какие блюда белорусской кухни любите?

— Драники, конечно. Еще зразы, тыквенный суп, мочанку. Мне нравится белорусская кухня, она сытная и вкусная. Дома иногда готовим драники. Хочу сказать по поводу белорусских кафе, мест общепита. Где бы мы ни обедали, везде было очень уютно и чисто, соблюдены все санитарные нормы. Грязные рюмочные ни разу не попадались. Причем всегда сопоставимо: цена – качество. Только однажды неоправданно дорого поели. Это было в Мире. Тогда там было открыто только одно кафе.

— Где Вы жили, когда путешествовали по Беларуси?

— Чуть больше года назад, летом, мы проехали от Орши до Бреста с остановками в Минске, Несвиже, Мире, Бресте, Беловежской пуще. Везде ночевали, где одну ночь, где две. При съеме жилья пользовались международными системами бронирования. Проблем не возникало.

Везде нас встречали очень радушные приветливые люди. Что меня поразило, все старались официально оформить документы, заключить договор аренды. И это здорово: ведь, в первую очередь, это наша защищенность. В поездках по России бывало по-разному. В одном месте мы даже не видели хозяина, созванивались с ним по телефону, а ключи от квартиры он оставил нам у продавца соседнего магазина.

— Если бы вдруг по каким-то причинам Вам пришлось переехать из России в Беларусь, смогли бы Вы тут жить, сохраняя тот же уровень достатка?

— Учитывая то, что я работаю в сфере IТ и над большинством проектов – дистанционно, думаю, чувствовал бы себя тут не плохо. Стоимость жизни в Беларуси и России примерно одинаковая. Доходы у белорусов, конечно, меньше. Хотя в IТ области вполне неплохие. И она развивается в Беларуси, это видно.

— Вам понравился Минск новогодний?

— Минск – в принципе хороший крепкий европейский город. Это совсем не «совок». В нем приятно находиться, а сейчас тут чувствуется еще дух праздника.

— Спасибо! И счастливой Вам дороги домой!