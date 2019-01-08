Резкое снижение налоговой нагрузки в одном районе Беларуси может иметь плачевные последствия для всей страны.

Александр Лукашенко подписал Указ «О развитии Оршанского района», которым ввел беспрецедентные льготы для ведения бизнеса в этом регионе до 2023 года.

Указ, среди прочего, предусматривает освобождение от уплаты НДС при ввозе оборудования, снижение ставки налога при упрощенке до 1%, уменьшение отчисления на пенсионное страхование, вводится также беспроцентная отсрочка по уплате налогов и мораторий на проведение проверок контрольных органов.

Планируется, что таким образом Оршанский район будет поднят из «руин и пепла» и станет «локомотивом регионального развития страны».

Впрочем, по мнению опрошенных Завтра твоей страны экспертов, этим планам сбыться не суждено.

Налоги не главное

— Одним снижением налоговой нагрузки проблемы Оршанского района не решить. Высокие налоги заставляют бизнес скрывать свою реальную прибыль – с их понижением эта необходимость отпадает. Однако сегодня куда большей проблемой является фактическое неравенство предприятий разных форм собственности, — рассказывает руководитель центра Мизеса Ярослав Романчук.

Такого же мнения придерживается кандидат экономических наук Леонид Злотников.

— Для бизнеса важны не столько льготные условия, сколько его безопасность. А она не обеспечивается, потому что нет нормальной судебной системы. Суды всегда становятся на сторону государственных предприятий, — говорит эксперт.

В условиях, когда большинство госпредприятий убыточны и годами не платят по своим долгам, это становится проблемой №1.

— Кроме того, льготы распространяются далеко не на все налоги. Основные сборы, такие как НДС, налог на землю, недвижимость и прибыль остаются без изменений, — напоминает экономист.

Эксперты также подчеркивают, что пять лет очень короткий срок для реализации серьезного инвестиционного плана.

— Инвестору нужен хотя бы год на изучение вопроса и принятие решения, еще полгода-год на то, чтобы построить производство и минимум два года, чтобы раскрутиться и выйти на какую-то прибыль. И вот уже и 2023 год, когда льготы будут отменены, — говорит Ярослав Романчук.

Опасность для соседей

Впрочем, малый бизнес из соседних районов почти наверняка переедет в регион со значительно более низкой налоговой нагрузкой.

— Издержки переезда бизнеса занимающегося мелкой розницей, техобслуживанием авто и прочими услугами очень низкие. Наверняка такие фирмы предпочтут работать в «налоговом оазисе», находящемся в нескольких десятках километров, а не у себя. А это грозит серьезным падением доходов соседних регионов, — прогнозирует экономист Лев Марголин.

В Оршанский район придет связанный с властями крупный бизнес, полагает Ярослав Романчук.

Однако, по мнению экспертов, ожидать, что Оршанский район станет экономическим и финансовым центром не стоит.

Лазейка для осваивания бюджетных средств

Чтобы на самом деле стимулировать развитие бизнеса в регионах нужно создать действительно благоприятный инвестиционный климат, для чего необходимо радикально изменить всю государственную систему.

— Бизнесу важны не льготы и дотации, а его безопасность. Сегодня она не обеспечивается: суды всегда становятся на сторону государства, нет священного права частной собственности, единых правил игры. Пока эти базовые принципы не будут реализованы, все подобные инициативы обречены на провал, — уверен Лев Марголин.

А налоговая нагрузка должна быть снижена, но по всей стране, а не в одном отдельно взятом регионе. В противном случае Оршанский район превратится в лазейку для высасывания бюджетных средств и угрозу для экономического развития соседних регионов.

— Меры, которые мы в рамках Национальной платформы бизнеса предлагали для всей страны, взяты и выдернуты для одного региона. Это делается исключительно для того, чтобы деньги, которые будут осваиваться из бюджета под различные кредитные линии, через структуры-пылесосы, просто шли в нужном направлении. Другого смысла в таком подходе я не вижу, — резюмирует Ярослав Романчук.