C 2019 года транзитные пассажиры авиакомпании «Белавиа» смогут воспользоваться перелетом с остановкой (стоповером) в Минске.

Это позволит пассажирам, следующим с пересадкой через Национальный аэропорт «Минск», остановиться в столице на срок от 24 до 72 часов. Как сообщили в «Белавиа», возможность добавить Беларусь в маршрут путешествия транзитные пассажиры могут абсолютно бесплатно.

Стоповер доступен на одном из участков маршрута следования при покупке билета туда-обратно.

Оформить авиабилет с транзитной остановкой в Минске можно в кассах «Белавиа», представительствах авиакомпании за рубежом, а также у агентов. Ведутся работы по внедрению возможности приобретения данной услуги на сайте авиакомпании.

«Количество транзитных пассажиров в авиакомпании «Белавиа» постоянно растет и уже составляет порядка 50%. Новая опция позволит пассажирам сделать свое путешествие более насыщенным и познакомиться с нашей страной, не увеличивая при этом затраты на авиаперелет. Мы надеемся, что возможность посетить дополнительную страну во время запланированного перелета будет востребована транзитными пассажирами, особенно учитывая факт безвизового въезда в Республику Беларусь для граждан многих государств», — рассказал генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Анатолий Гусаров.