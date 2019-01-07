в Музее истории театральной и музыкальной культуры открыли год Монюшко

5 мая нашему прославленному земляку композитору Станиславу Монюшко исполняется 200 лет. Этот славный юбилей будут праздновать целый год. Каждый месяц пятого числа творческое объединение «Белорусская капелла» совместно с ансамблем «Вытоки» будет собирать своих друзей в отреставрированном доме Зимницкого (больше известном в народе как «дом масонов»), где вот уже почти 18 лет размещается Музей истории театральной и музыкальной культуры.

Трудно придумать для минчан кого-то более близкого, чем Монюшко. Ведь каждый дом, каждая пядь земли в Верхнем городе его помнит и знает. Тут он учился, жил, осваивал азы композиторской профессии. Тут с Дуниным-Марцинкевичем ел в кондитерской удивительно вкусные пирожные.

Особая память о нем хранится в том доме, где сейчас располагается Музей истории театральной и музыкальной культуры. Здесь на втором этаже после продажи убельского имения снимали квартиру родители композитора – отставной капитан полка литовских конных стрелков Чеслав Станиславович Монюшко и Елизавета Моджарская, правнучка Ованеса Маджаренца, основателя мануфактуры слуцких поясов.

В этот дом композитор часто приезжал. Иногда, чтобы не стеснять родителей, останавливался в элегантном доме напротив, где жила его родная тетка Михалина Монюшко со своим мужем, минским судьей и маршалком шляхты Эдвардом Владиславом Ваньковичем и их тринадцатью детьми.

Как говорят, он мечтал приобрести недвижимость в Минске, но так и не сумел этого сделать.

Виктор Скоробогатов и Алексей Фролов

Поэтому дом в Музыкальном переулке – идеальное место для проведения монюшковских праздненств. Тут в небольшом уютном зале царит рояль Ларисы Помпеевны Александровской, и далекие времена в один миг становятся близкими.

— В юбилейных мероприятиях будут участвовать и ансамбль «Вытокі», и профессор Виктор Скоробогатов со своими студентами, и лучшие солисты Большого театра Беларуси, — делится планами автор идеи, лауреат международных конкурсов Алексей Фролов. – А непосредственно пятого мая в городе будет большой праздник, возложение цветов к памятнику Монюшко и к его мемориальной доске. Делегация музыкантов и людей культуры с музыкой пройдет по всем адресам в Верхнем городе, где жил и бывал Монюшко, где он учился, где жили его родные и друзья, где ставились его первые оперы. А в конце этого праздничного дня будет концерт в музее, в котором будут участвовать наши лучшие музыкантские силы.

И это далеко не все! Почти все музыкальные учреждения города и страны планируют нынешней весной так или иначе почтить нашего славного соотечественника.

В последних числах февраля в Гомеле, в Белой гостиной дворца Румянцевых и Паскевичей состоится концерт «Жизнь в песне: Страницы “Хатняга спеўніка” Станислава Монюшко». В нем прозвучат лучшие из 309 песен, написанных Монюшко на стихи самых разных поэтов – русских, польских, немецких, французских, итальянских. Многие из этих песен глубоко народные по духу – недаром же Монюшко часто сравнивают с такими гениальными песенниками, как Любан или Лученок.

Ольга Кириллова играет на рояле Ларисы Александровской

«Слова, стихи я стремился выбирать из лучших наших поэтов, будучи уверенным в том, что они наилучшим образом представляют характер народа», — пишет Монюшко в газете «Tygodnik Petersburski». В Петербург он приехал в надежде получить пост придворного композитора. Не получилось. А повернись судьба иначе – быть может, он написал бы что-нибудь вроде «Жизни за царя» и считался бы ныне одним из создателей национальной русской оперы. И лишь одно оставалось бы неизменным: его земля, его песни, его родные убельские ласточки, кружащие над Волмой.

Концерт в Гомеле будет повторением июньского концерта в камерном зале имени Александровской. Но будут и совершенно новые события.

— 29 апреля в Большом зале Белорусской филармонии состоится концерт с участием Государственного камерного хора Беларуси, оркестра капеллы «Академия» и лучших солистов Белорусской оперы, — рассказывает Алексей Фролов. – Прозвучат не только известные произведения Монюшко, но и абсолютно сенсационные, недавно найденные и никогда не исполнявшиеся здесь со времен отъезда Монюшко из Минска.

Свой подарок к юбилею готовит и Академия музыки. Завесу тайны приоткрыл профессор Виктор Скоробогатов, поведавший, что под музыку Станислава Монюшко будет сделан как бы шляхетский бал середины XIX столетия. Этим занимаются студенты хореографа Натальи Фурман. А дирижер оперной студии Александр Высоцкий готовит двухактную виленскую “Гальку”.

Потому что знаменитая опера Монюшко существует в двух редакциях: двухактной, премьера которой состоялась в 1848 году в Вильно, и четырехактной, переработанной спустя десять лет специально для Варшавы. Виленская версия не просто компактнее, а ближе к изначальному замыслу композитора. Здесь Монюшко предстает самим собой, не пытаясь понравиться иноземной публике. Половина мелодий – белорусские народные песни. И совсем другое дело – «Галька» для Варшавы.

Поет Виктор Скоробогатов

Есть свой план празднований и в Большом театре Беларуси. В мае нас ждет опера «Слово чести» и балет «На постое». Я-то, конечно, мечтаю о «Страшном дворе»! Тем более, что вот он – рядом. Смиловичский дворец, принадлежавший когда-то дяде композитора Казимиру Станкевичу. Тут были и часы на башне, и портреты предков, из которых, по рассказам дяди, в полночь выходили люди.

Но пока театр не уверен, что большая опера Монюшко способна привлечь публику. Появился памятник, проходят интересные мероприятия, но имя композитора для Минска пока не стало брендом, и это понятно. Слишком долго нам внушали, что Монюшко – зарубежный композитор. В 1969 году, когда в БССР праздновалось его 150-летие, юбилейные события проходили под эгидой Общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами.

Но теперь-то другое время, теперь белорусов не делят на «своих» и «чужих» в зависимости от того, уехали они или нет, и на каком языке они разговаривали дома.

Рассказывает Алексей Фролов

Будут проходить юбилейные мероприятия и в Смиловичах. Там в бывшем помещении художественной школы в ноябре открылась Музыкальная гостиная Станислава Монюшко, и туда же из деревни Озерцо переезжает единственный в мире музей Монюшко. Этот музей и сгоревшая в войну деревянная усадьба в Убеле могли бы стать центром притяжения для туристов из Беларуси, Польши, Литвы и многих других стран мира.

— Надо было бы отреставрировать и возродить Убель, — говорит профессор Скоробогатов. – Там шла война, а усадьба деревянная была, сожгли.

Кстати, специалисты Национального исторического архива Беларуси собрали все необходимые документы для восстановления родовой усадьбы Монюшко в Убеле. Об этом говорится в статье главного архивиста отдела научного использования документов и информации Владимира Денисова, опубликованной на сайте архива. Убеждена, что труд историков не пропадет зря, и следующий юбилей мы будем праздновать в возрожденном монюшковском доме под крыльями убельских ласточек.