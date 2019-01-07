В Беларуси увеличили стандартный налоговый вычет. Для семей с детьми его хотят поднять еще больше

Власти хотят усилить поддержку семей, которые воспитывают детей, — увеличить для них стандартный налоговый вычет. Такое предложение прописано в генсоглашении между правительством, республиканским объединением нанимателей и профсоюзами на 2019−2021 годы, которое начало действовать с 1 января.

На какую сумму и когда конкретно намерены увеличить стандартный налоговый вычет, не уточняется.

Отметим, что с 1 января этого года этот показатель повысили, это прописано в обновленном Налоговом кодексе. Так, стандартный налоговый вычет на ребенка до 18 лет и (или) каждого иждивенца с нового года составляет 32 рубля (ранее — 30 рублей). Проще говоря, сумма из зарплаты в 32 рубля не облагается налогом.

Иждивенцем, к примеру, считается ребенок старше 18 лет, который на дневной форме получает общее среднее, специальное, первое профессионально-техническое, первое среднее специальное, первое высшее образование.

Стандартный налоговый вычет также предоставляется обоим родителям, родителям-воспитателям в детских домах семейного типа, детских деревнях (городках), приемному родителю, вдове (вдовцу), одинокому родителю, опекуну или попечителю, на содержании которых находятся ребенок и (или) иждивенец.

К примеру, вдове (вдовцу), одинокому родителю, приемному родителю, опекуну или попечителю стандартный налоговый вычет предоставляют в 61 рубль в месяц на каждого

ребенка до 18 лет и (или) каждого иждивенца (до нового года — 57 рублей).

Родителям, у которых двое и больше детей до 18 лет или дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, стандартный налоговый вычет также составляет 61 рубля в месяц на каждого ребенка (до нового года было 57 рублей).

Отметим, что на стандартный налоговый вычет в 110 рублей могут также претендовать те белорусы, месячный доход которых не превышает 665 рублей. До 1 января 2019 года эта сумма составляла 620 рублей, а размер вычета — 102 рубля. То есть часть зарплаты — 110 рублей — не будут облагать налогом.

