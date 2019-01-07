Рождество Христово празднует православный мир. Белорусов поздравили президент и митрополит

Рождество Христово празднует православный мир 7 января.

Рождество Христово — второй по важности праздник в Православной Церкви. Верующие вспоминают событие, произошедшее более двух тысяч лет назад в Вифлеемской пещере. Там, среди животных, в соломе, родился Царь, Спаситель мира — воплотился Господь. Он пришел на землю, чтобы восстановить утерянную связь человека с Богом, чтобы дать каждому возможность жить вечно.

Первыми поздравить Божественного Младенца с днем рождения пришли волхвы, принесли золото, ладан, смирну.

С того времени подарки на Рождество стали неотъемлемым атрибутом. Они всегда добавляются к добрым пожеланиям, которые мы говорим дорогим и близким людям.

С Рождеством Христовым поздравил белорусов Александр Лукашенко.

«Этот праздник объединяет миллионы христиан в их самых светлых и чистых мыслях. Пробуждает в сердцах лучшие чувства – любовь к ближнему, милосердие, веру в торжество добра. Укрепляет семейные узы и согласие в обществе», — приводит слова белорусского лидера пресс-служба Главы государства.

«Пусть великолепие рождественских дней подарит вам радость общения с близкими, придаст духовных сил в благородных стремлениях и начинаниях во имя людей, родной Беларуси и мира на Земле», — говорится в поздравлении.

В завершение президент пожелал соотечественникам крепкого здоровья, счастья и душевного тепла.

В послании к верующим митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси сказал:

«Сердечно поздравляю вас с великим мироспасительным праздником Рождества Христова и молитвенно желаю всем нам, усыновленным Господом и друзьям Христовым, духовной радости в совершении нынешнего торжества веры! Вновь звучат во всех наших храмах радостные слова: «Христос рождается, славите! Христос с небес, срящите!», «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!»

На нашу землю благоволил снизойти Сам Господь. Творец, уподобившись творению, приняв природу человеческую, претерпев уничижение и смерть на кресте, воскреснув из мертвых, принес спасение от власти греха и диавола. Отныне с нами — Бог и Он стучится в наше сердце в любом возрасте и на любом месте, среди любого народа. Господу ничего от нас не нужно, Он ищет только нашу ответную любовь.

Наступившее Новолетие пусть будет для всех народов Отечества нашего годом благословенного мира и созидания! Божие благословение да пребывает со всеми вами на всех путях вашей жизни».

Также в Рождество все руководители епархий поздравляют своих пасомых. Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин, кроме того, что призвал задуматься о духовной значимости праздника, напомнил:

— Новый год, как и ушедший, проходит в Беларуси под знаком Года малой родины. Давайте приложим усилия к духовному и материальному процветанию того уголка страны, который стал для нас родным домом, малым отечеством.

Дополнительно

После праздничных богослужений начинаются Святки — период радости, гуляний, добрых дел… С 7 по 17 января принято поздравлять сирот, инвалидов, навещать болящих и нести всем весть о том, что родился Спаситель мира.

Церковные святки следует отличать от языческих, где преобладают различные магические обряды, гадания и игрища.