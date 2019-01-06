В Беларуси появились военные самолеты с уникальной системой радиотехнической защиты от высокоточного радиоуправляемого оружия. Комплекс «Сателлит-2» не имеет аналогов в мире.

Система разработана предприятием в рамках реализуемой на заводе программы ремонта и модернизации штурмовиков Су-25. «Сателлит» защищает летательные аппараты всех типов от авиационных ракетных комплексов перехвата (АРКП) и зенитных ракетных комплексов (ЗРК), – отмечают представители завода.

Иными словами, штурмовики защищены от поражения ракетами с радиолокационными головками наведения. Комплекс создает помехи для РЭС, причем уже на этапах обнаружения цели, ее захвате и наведения ракеты. При этом допускается пуск ракеты по ложной цели.

Новый вариант защитного комплекса – «Сателлит-М2» – действует уже на весь радиолокационный диапазон, в котором функционируют ПВО и воздушные средства перехвата. При этом он может работать автономно, соответственно, пилот не будет отвлекаться.

По информации газеты «Во славу Родины», в мире аналогов данного комплекса сегодня не существует.