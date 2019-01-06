Уфологи давно говорят о том, что земле грозит Апокалипсис, который спровоцирует таинственная планета Х. Ранее была названа дата концы света — 1 января. Однако, ничего страшного не произошло. Но искатели внеземной формы жизни уверены, что жители Нибиру затихли на время, но продолжают следить за нашей планетой.

Ранее в небе над Индонезией очевидцы наблюдали огненный шар, который превратился в яркий луч света. Исследователи заявили, что это и была Нибиру, которая пролетала мимо Земли.

Исследователи обнаружили в Библии слова, которые указывают на то, что единственной страной, которая выживет после нападения Нибиру, станет Израиль, это самое безопасное в мире место. А ликвидация нашей планеты начнется с США, уверены уфологи.