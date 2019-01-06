Трудовые книжки станут электронными

Трудовые книжки в перспективе станут электронными. В Минтруда предупредили, что серьёзной нагрузкой нововведение станет для предпринимательства. Как её снизить, социальное ведомство будет решать вместе с бизнес-сообществом.

Электронные трудовые книжки выгодны всем. Работодателям они снизят расходы на учёт, а работники смогут оперативно получать информацию об официальном трудоустройстве. Кроме того, максимально будет снижен риск потери сведений, исключено недобросовестное поведение нанимателей, которые затягивают выдачу трудовой книжки при увольнении. Уходить от бумаг и переходить в электронную форму Минтруда намерено и в других сферах. В частности, это касается учёта не занятых в экономике.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси: «Была создана база не занятых в экономике. Каждый гражданин может посмотреть, есть ли он в этой базе, через электронно-цифровую подпись или через логин и пароль, которые можно получить в службе «Одно окно». Достаточно оказалась востребована эта процедура через логин и пароль. Больше 1500 человек уже заходили в эту базу данных – и себя там находили».

Оперативно из электронной базы удаляют и тех, кому удаётся трудоустроиться. Такая форма учёта опять же гораздо удобнее и для граждан, и для социальных служб.