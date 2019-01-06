Близкий к Кремлю журналист Алексей Венедиктов в эфире «Эха Москвы» поделился подробностями предновогодних переговоров Лукашенко и Путина.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов со ссылкой на участника переговоров рассказал о неуступчивости беларусской стороны на переговорах в Кремле. Источник описал процесс довольно грубой шуткой про каменный цветок.

«Там, я процитирую сейчас близко к человеку, который участвовал в переговорах. Ну что тебе сказать, ну мы занимаемся каменным цветком… Каменный. Я хотел отшутиться аленьким цветочком и вспомнил, не выходит каменный цветок. Видимо. Длительная мучительная история. И все это будет продолжено», — рассказал Алексей Венедиктов.

По его словам, стороны ни до чего не договорились, «потому что это процесс». Россия видит две цели в процессе — сиюминутную и долгосрочную. В первом случае Кремль хочет провести налоговый маневр, сократить поддержку Беларуси, но при этом не потерять союзника. По мнению Венедиктова, в этом вопросе Россия может пойти на уступки. Долгосрочная цель — «глубокая интеграция», которая позволит продлить полномочия Путина в качестве главы государства. Именно здесь нет никаких подвижек.

«Ну, и конечно трактовать 4 мешка с картошкой, которую подарил президент Лукашенко Путину. Я точно видел, что Путин не знал, как реагировать. Я просто это видел. То есть это какой-то троллинг, для него недоступный. Единственное, что он мог сказать: а что еще Беларусь может подарить. То есть такие отзвуки, всполохи их разговоров. Что еще можно с них взять. Картоху. Ну, такая история», — добавил главный редактор «Эха Москвы».