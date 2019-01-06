Расписание богослужений в православных храмах Минска и Минского района на Рождество Христово 7 января

ХРАМЫ ГОРОДСКИХ БЛАГОЧИНИЙ МИНСКОЙ ЕПАРХИИ

Свято-Духов кафедральный собор (ул. Кирилла и Мефодия, 3)

00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

6.30 – Исповедь

6.40 – Часы 3-й, 6-й

7.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ранняя)

9.30 – Исповедь

9.40 – Часы 3-й, 6-й

10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (поздняя)

Петропавловский собор (ул. Раковская, 4)

00.00 – Исповедь

00.00 – Часы 3-й, 6-й

0.30 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

6.40 – Часы 3-й, 6-й

7.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ранняя)

9.40 – Часы 3-й, 6-й

10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (поздняя)

18.00 – Великая вечерня. Утреня. Час 1-й

Храм в честь Минской иконы Божией Матери (приход великомученика Георгия Победоносца, ул. Голодеда 53/1)

00.00 – Часы 3-й, 6-й

00.20 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

8.30 – Исповедь

8.30 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

10.30 – Молебен

18.00 – Великая вечерня. Утреня. Час 1-й

Приход храма равноапостольной Марии Магдалины (ул. Киселева, 42)

00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

6.30 – Исповедь

6.30 – Часы 3-й, 6-й

7.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ранняя)

9.30 – Исповедь

9.30 – Часы 3-й, 6-й

10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (поздняя)

16.00 – Великая вечерня

Храм Воскресения Христова (ул. Гамарника, 29А)

00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

9.30 – Исповедь

9.30 – Часы 3-й, 6-й

10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

16.00 – Великая вечерня

Храм в честь Оптинских старцев (приход преподобного Серафима Саровского, ул. Космонавтов, 24)

00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

8.30 – Исповедь

8.40 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

10.30 — Молебен. Лития

18.00 – Великая вечерня с акафистом Рождества Христова

Храм великомученика и целителя Пантелеимона (микрорайон Уручье, пр-т Независимости, 191 в/ч 3214 «Спецназ»)

00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

12.00 — Праздничный молебен и поздравление военных гарнизона «Уручье»

16.00 – Великая вечерня

Приход храма апостола Андрея Первозванного (мр-н Серебрянка, ул. Малинина, 19)

00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

8.30 – Исповедь

8.40 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

17.45 – Великая вечерня с акафистом Рождеству Христову

Приход храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (Партизанский пр-т, 147)

8.30 – Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

10.30 – Молебен

Храм святителя Кирилла Туровского (при Духовном образовательном центре Белорусской Православной Церкви, ул. Зыбицкая, 27)

00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

8.40 — Часы 3-й, 6-й

9.00 —Божественная литургия свт. Василия Великого (на белорусском языке)

15.00 – Великая вечерня

Приход храма Святителя Николая Чудотворца (ул. Ельницкая, 28а)

00.00 – Часы 3-й, 6-й

00.30 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

8.30 — Исповедь

8.30 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход в честь Рождества Иоанна Предтечи, ул. Стахановская, 32

00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

7.30 — Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

18.00 — Час 9-й. Великая вечерня. Утреня. Час 1-й

Храм преподобного Иоанна Рыльского (приход в честь праведного Иоанна Кронштадского, ул. Сапёров, 5)

8.00 – Исповедь

8.30 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы (пр-т Победителей, 82)

1.00 — Часы 3-й, 6-й

1.30 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

6.30 – Часы 3-й, 6-й

6.50 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ранняя в нижнем храме)

9.00 – Часы 3-й, 6-й

9.30 – Божественная литургия свт. Василия Великого (поздняя в верхнем храме)

16.00 — Великая вечерня

Храм святителя Николая Японского (ул. Лидская, 7)

00.00 — Часы 3-й, 6-й

00.20 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

9.30 – Исповедь

10.00 – Часы 3-й, 6-й

10.20 – Божественная литургия свт. Василия Великого

16.00 – Великая вечерня

Приход храма Архангела Михаила в г. Минске (ул. Янковского, 2)

00.00 – Часы 3-й, 6-й

00.20 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

8.00 – Исповедь

8.30 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (поздняя)

10.30 — Молебен

18.00 – Великая вечерня

Приход храма в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» (ул. Притыцкого, 65)

00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная).

8.30 – Исповедь (на 2-ом этаже учебного корпуса воскресной школы)

8.40 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ранняя, на 2-ом этаже учебного корпуса воскресной школы)

9.00 – Исповедь

9.40 – Часы 3-й, 6-й

10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (поздняя, в Евфросиниевском храме)

18.00 – Великая вечерня с акафистом Рождеству Христову

Храм равноапостольного князя Владимира (ул. 1-я Поселковая, 47)

00.00 – Часы 3-й, 6-й

00.30 – Божественная литургия свт. Василия Великого

10.00 – Обедница. Молебен. Лития

18.00 – Великая вечерня

Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (ул. Карастояновой, 14)

00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

8.30 – Исповедь

8.40 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

18.00 – Великая вечерня

Приход храма благоверного князя Александра Невского (ул. Козлова, 11)

0.00 – Часы 3-й, 6-й

0.20 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

8.30 – Исповедь

8.30 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

16.00 – Великая вечерня

Приход храма Собора Белорусских Святых (ул. Руссиянова, 9, 2-й этаж (один вход с почтой))

00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

9.30 – Исповедь

9.30 – Часы 3-й, 6-й

10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма в честь мученицы Татианы (ул. Руссиянова, 50)

00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

8.40 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Храм преподобномученика Афанасия Брестского (ул. Рогачёвская, 8А)

00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

8.30 — Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

10.30 – Молебен

17.00 — Великая вечерня. Утреня. Час 1-й

Приход храма Живоначальной Троицы (ул. Севастопольская 100)

00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

9.00 – Исповедь

9.10 – Часы 3-й, 6-й

9.30 – Божественная литургия свт. Василия Великого

18.00 – Великая вечерня

Храм Святой Троицы (Приход в честь Всех Святых, улица Калиновского 121,)

8.30 – Исповедь

8.40 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Храм праведного Иова Многострадального (при Доме милосердия, ул. Франциска Скорины, 11)

8.30 – Исповедь

8.40 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Храм-памятнник в честь Всех святых (ул. Калиновского, 121)

00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

Приход храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» (ул. Менделеева, 2)

00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

10.00 – Молебен с акафистом Рождества Христова

17.00 — Великая вечерня

Приход храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (ул. Грушевская, 50)

00.00 – Часы 3-й, 6-й

00.20 – Божественная литургия свт. Василия Великого

11.00 – Благодарственный молебен с акафистом Пресвятой Богородице в честь Её иконы «Всецарица»

Храм преподобного Сергия Радонежского (ул. Каролинская, 7)

00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

9.30 – Часы 3-й, 6-й

8.50 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Храм в честь мученика младенца Гавриила Белостокского (приход в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, ул. Карпова, 1)

00.00 – Часы 3-й, 6-й

00.30 — Божественная литургия свт. Василия Великого

00.30 — 1.10 — Исповедь

11.00 – Молебен

Приход храма Преображения Господня (проспект газеты «Правда», 31)

00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

9.30 – Исповедь

9.30 – Часы 3-й, 6-й

10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

18.00 – Великая вечерня

Приход храма священномученика Владимира Хираско (ул. Матусевича, 33)

8.30 – Божественная литургия свт. Василия Великого

18.00 – Молебен с акафистом Рождеству Христову

Приход храма равноапостольной княгини Ольги (проспект Партизанский, 17)

00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

9.40 – Часы 3-й, 6-й; чин изобразительных

Приход храма Богоявления (ул. Чижевских, 4)

00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

00.00 – Исповедь

9.40 – Часы 3-й, 6-й

10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

10.00 – Исповедь

Приход храма святых равноапостольных Мефодия и Кирилла в г. Минске (проспект Независимости, 26)

00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма святителя Николая Чудотворца (п. Сокол, ул. Барамзиной, 20)

00.00 – Часы 3-й, 6-й

00.20 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

7.40 – Часы 3-й, 6-й

8.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (нижний храм в честь Пророка Предтечи и Крестителя Иоанна)

16.45 — Час 9-й. Великая вечерня. Утреня. Час 1-й

Приход храма иконы Божией Матери «Донская» (ул. Лесопарковая)

8.30 — Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма праведной Софии Слуцкой (ул. Казинца, 108)

00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

8.30 – Исповедь

8.30 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Свято-Елисаветинский монастырь (ул. Выготского, 6)

0.00 — Исповедь (Державный храм)

0.40 — Часы 3-й, 6-й

1.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (Державный храм)

6.40 — Часы 3-й, 6-й

7.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (Елисаветинский храм)

8.40 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (Державный храм)

ХРАМЫ РАЙОННЫХ БЛАГОЧИНИЙ МИНСКОЙ ЕПАРХИИ

Приход храма Рождества Христова (Минский р-н, д. Большое Стиклево)

7.00 — Исповедь

7.00 – Часы 3-й, 6-й

7.30 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма великомученика и целителя Пантелеимона (г. п. Мачулищи, ул. Пантелеимоновская, 1)

8.20 – Исповедь

8.30 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

10.30 — Молебен

Храм святителя Димитрия Ростовского (Минский р-н, п. Михановичи, ул. Школьная, д. 10)

8.30 – Исповедь

8.30 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма Святого Духа (Минский р-н, п.Самохваловичи, ул. Калинина, 7)

00.00 — Исповедь

00.00 — Часы 3-й, 6-й

00.30 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

Приход храма Архистратига Михаила (Минский район, д. Новый Двор, ул. Центральная, 5)

1.00 – Часы 1-й, 3-й, 6-й

1.40 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы (Минский р-н, д. Прилуки, ул. Больничная, д. 8)

8.25 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма Успения Пресвятой Богородицы (Минский р-н, д. Крупица, ул. Слуцкая, д. 2)

9.00 – Исповедь

9.10 – Часы 3-й, 6-й

9.30 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма святителя Николая Чудотворца (Минский район, п. Привольный, ул. Тепличная, 18)

8.30 – Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма святителя Лаврентия Туровского (Минский р-н, п.о. Щомыслица, ул. Кирюнникова, 30Б)

8.30 – Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Кафедральный собор Преображения Господня (Минский р-н, г. Заславль, ул. Замковая, 6)

8.00 – Исповедь

9.15 – Часы 3-й, 6-й

9.40 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход иконы Божией Матери «Млекопитательница» (Минский р-н, д. Раубичи, ул. Шоссейная, 10)

00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

10.00 — Молебен

Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы (Минский р-н, д. Тарасово, ул. Рождественская, 2)

8.00 – Исповедь

9.00 – Часы 3-й, 6-й

9.20 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма Вознесения Господня (Минский р-н, а. г. Ждановичи, ул. Подлесная, 6)

9.00 – Исповедь

9.30 – Часы 3-й, 6-й

10.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Храм великомученика Димитрия Солунского (приход в честь Рождества Пресвятой Богородицы, Минский район, д. Старое Село, ул. Центральная, 52А)

00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

9.00 – Исповедь

9.30 – Часы 3-й, 6-й

10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма святителя Феодосия Черниговского (Минский р-н, д. Петришки, ул. Центральная, д. 7)

8.00 – Исповедь

8.30 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма Вознесения Господня (Минский р-н, д. Семково, ул. Лесная, 3)

8.15 — Часы 3-й, 6-й

8.30 — Исповедь (для детей и немощных)

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма Воздвижения Креста Господня (Минский р-н, д. Королев Стан, пер. Воскресенский, 1)

9.00 — Исповедь

9.30 — Часы 3-й, 6-й

10.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма святителя Николая Чудотворца (Минский р-н, д. Валерьяново, ул. Городская, 10)

9.00 — Часы 3-й, 6-й

9.30 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма Вознесения Господня (Минский р-н, п. Колодищи, ул. Партизанская, д. 3)

8.00 – Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма Успения Пресвятой Богородицы (Минский р-н, п. Колодищи, ул. Волмянский шлях, 72)

8.00 – Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма Преображения Господня (Минский р-н, д. Острошицкий Городок, ул. Ленинская, 4а)

00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

10.00 — Благодарственный молебен

Приход храма Преображения Господня (Минский р-н, п. Большевик, ул. Фабричная, 8)

8.30 – Исповедь

8.40 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма Святой Живоначальной Троицы (Минский р-н, аг. Лесной, п. Боровляны, 20)

00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная, в Троицком храме)

8.30 — Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (в Троицком храме)

Храм апостолов Петра и Павла (Минский р-н, п. Ратомка, ул. Привокзальная, 9)

8.30 – Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого.

Расписание богослужений в храмах Минска и Минского района взята с сайта http://www.sobor.by.