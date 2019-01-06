Расписание богослужений в православных храмах Минска и Минского района на Рождество Христово 7 января

ХРАМЫ ГОРОДСКИХ БЛАГОЧИНИЙ МИНСКОЙ ЕПАРХИИ
Свято-Духов кафедральный собор (ул. Кирилла и Мефодия, 3)
00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
6.30 – Исповедь
6.40 – Часы 3-й, 6-й
7.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ранняя)
9.30 – Исповедь
9.40 – Часы 3-й, 6-й
10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (поздняя)
Петропавловский собор (ул. Раковская, 4)
00.00 – Исповедь
00.00 – Часы 3-й, 6-й
0.30 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
6.40 – Часы 3-й, 6-й
7.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ранняя)
9.40 – Часы 3-й, 6-й
10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (поздняя)
18.00 – Великая вечерня. Утреня. Час 1-й
Храм в честь Минской иконы Божией Матери (приход великомученика Георгия Победоносца, ул. Голодеда 53/1)
00.00 – Часы 3-й, 6-й
00.20 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
8.30 – Исповедь
8.30 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
10.30 – Молебен
18.00 – Великая вечерня. Утреня. Час 1-й
Приход храма равноапостольной Марии Магдалины (ул. Киселева, 42)
00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
6.30 – Исповедь
6.30 – Часы 3-й, 6-й
7.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ранняя)
9.30 – Исповедь
9.30 – Часы 3-й, 6-й
10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (поздняя)
16.00 – Великая вечерня
Храм Воскресения Христова (ул. Гамарника, 29А)
00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
9.30 – Исповедь
9.30 – Часы 3-й, 6-й
10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
16.00 – Великая вечерня
Храм в честь Оптинских старцев (приход преподобного Серафима Саровского, ул. Космонавтов, 24)
00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
8.30 – Исповедь
8.40 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
10.30 — Молебен. Лития
18.00 – Великая вечерня с акафистом Рождества Христова
Храм великомученика и целителя Пантелеимона (микрорайон Уручье, пр-т Независимости, 191 в/ч 3214 «Спецназ»)
00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
12.00 — Праздничный молебен и поздравление военных гарнизона «Уручье»
16.00 – Великая вечерня
Приход храма апостола Андрея Первозванного (мр-н Серебрянка, ул. Малинина, 19)
00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
8.30 – Исповедь
8.40 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
17.45 – Великая вечерня с акафистом Рождеству Христову
Приход храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (Партизанский пр-т, 147)
8.30 – Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
10.30 – Молебен
Храм святителя Кирилла Туровского (при Духовном образовательном центре Белорусской Православной Церкви, ул. Зыбицкая, 27)
00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
8.40 — Часы 3-й, 6-й
9.00 —Божественная литургия свт. Василия Великого (на белорусском языке)
15.00 – Великая вечерня
Приход храма Святителя Николая Чудотворца (ул. Ельницкая, 28а)
00.00 – Часы 3-й, 6-й
00.30 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
8.30 — Исповедь
8.30 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход в честь Рождества Иоанна Предтечи, ул. Стахановская, 32
00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
7.30 — Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
18.00 — Час 9-й. Великая вечерня. Утреня. Час 1-й
Храм преподобного Иоанна Рыльского (приход в честь праведного Иоанна Кронштадского, ул. Сапёров, 5)
8.00 – Исповедь
8.30 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы (пр-т Победителей, 82)
1.00 — Часы 3-й, 6-й
1.30 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
6.30 – Часы 3-й, 6-й
6.50 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ранняя в нижнем храме)
9.00 – Часы 3-й, 6-й
9.30 – Божественная литургия свт. Василия Великого (поздняя в верхнем храме)
16.00 — Великая вечерня
Храм святителя Николая Японского (ул. Лидская, 7)
00.00 — Часы 3-й, 6-й
00.20 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
9.30 – Исповедь
10.00 – Часы 3-й, 6-й
10.20 – Божественная литургия свт. Василия Великого
16.00 – Великая вечерня
Приход храма Архангела Михаила в г. Минске (ул. Янковского, 2)
00.00 – Часы 3-й, 6-й
00.20 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
8.00 – Исповедь
8.30 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (поздняя)
10.30 — Молебен
18.00 – Великая вечерня
Приход храма в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» (ул. Притыцкого, 65)
00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная).
8.30 – Исповедь (на 2-ом этаже учебного корпуса воскресной школы)
8.40 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ранняя, на 2-ом этаже учебного корпуса воскресной школы)
9.00 – Исповедь
9.40 – Часы 3-й, 6-й
10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (поздняя, в Евфросиниевском храме)
18.00 – Великая вечерня с акафистом Рождеству Христову
Храм равноапостольного князя Владимира (ул. 1-я Поселковая, 47)
00.00 – Часы 3-й, 6-й
00.30 – Божественная литургия свт. Василия Великого
10.00 – Обедница. Молебен. Лития
18.00 – Великая вечерня
Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (ул. Карастояновой, 14)
00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
8.30 – Исповедь
8.40 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
18.00 – Великая вечерня
Приход храма благоверного князя Александра Невского (ул. Козлова, 11)
0.00 – Часы 3-й, 6-й
0.20 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
8.30 – Исповедь
8.30 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
16.00 – Великая вечерня
Приход храма Собора Белорусских Святых (ул. Руссиянова, 9, 2-й этаж (один вход с почтой))
00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
9.30 – Исповедь
9.30 – Часы 3-й, 6-й
10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход храма в честь мученицы Татианы (ул. Руссиянова, 50)
00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
8.40 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
Храм преподобномученика Афанасия Брестского (ул. Рогачёвская, 8А)
00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
8.30 — Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
10.30 – Молебен
17.00 — Великая вечерня. Утреня. Час 1-й
Приход храма Живоначальной Троицы (ул. Севастопольская 100)
00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
9.00 – Исповедь
9.10 – Часы 3-й, 6-й
9.30 – Божественная литургия свт. Василия Великого
18.00 – Великая вечерня
Храм Святой Троицы (Приход в честь Всех Святых, улица Калиновского 121,)
8.30 – Исповедь
8.40 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
Храм праведного Иова Многострадального (при Доме милосердия, ул. Франциска Скорины, 11)
8.30 – Исповедь
8.40 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
Храм-памятнник в честь Всех святых (ул. Калиновского, 121)
00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
Приход храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» (ул. Менделеева, 2)
00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
10.00 – Молебен с акафистом Рождества Христова
17.00 — Великая вечерня
Приход храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (ул. Грушевская, 50)
00.00 – Часы 3-й, 6-й
00.20 – Божественная литургия свт. Василия Великого
11.00 – Благодарственный молебен с акафистом Пресвятой Богородице в честь Её иконы «Всецарица»
Храм преподобного Сергия Радонежского (ул. Каролинская, 7)
00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
9.30 – Часы 3-й, 6-й
8.50 — Божественная литургия свт. Василия Великого
Храм в честь мученика младенца Гавриила Белостокского (приход в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, ул. Карпова, 1)
00.00 – Часы 3-й, 6-й
00.30 — Божественная литургия свт. Василия Великого
00.30 — 1.10 — Исповедь
11.00 – Молебен
Приход храма Преображения Господня (проспект газеты «Правда», 31)
00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
9.30 – Исповедь
9.30 – Часы 3-й, 6-й
10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
18.00 – Великая вечерня
Приход храма священномученика Владимира Хираско (ул. Матусевича, 33)
8.30 – Божественная литургия свт. Василия Великого
18.00 – Молебен с акафистом Рождеству Христову
Приход храма равноапостольной княгини Ольги (проспект Партизанский, 17)
00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
9.40 – Часы 3-й, 6-й; чин изобразительных
Приход храма Богоявления (ул. Чижевских, 4)
00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
00.00 – Исповедь
9.40 – Часы 3-й, 6-й
10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
10.00 – Исповедь
Приход храма святых равноапостольных Мефодия и Кирилла в г. Минске (проспект Независимости, 26)
00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход храма святителя Николая Чудотворца (п. Сокол, ул. Барамзиной, 20)
00.00 – Часы 3-й, 6-й
00.20 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
7.40 – Часы 3-й, 6-й
8.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (нижний храм в честь Пророка Предтечи и Крестителя Иоанна)
16.45 — Час 9-й. Великая вечерня. Утреня. Час 1-й
Приход храма иконы Божией Матери «Донская» (ул. Лесопарковая)
8.30 — Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход храма праведной Софии Слуцкой (ул. Казинца, 108)
00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
8.30 – Исповедь
8.30 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
Свято-Елисаветинский монастырь (ул. Выготского, 6)
0.00 — Исповедь (Державный храм)
0.40 — Часы 3-й, 6-й
1.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (Державный храм)
6.40 — Часы 3-й, 6-й
7.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (Елисаветинский храм)
8.40 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (Державный храм)
ХРАМЫ РАЙОННЫХ БЛАГОЧИНИЙ МИНСКОЙ ЕПАРХИИ
Приход храма Рождества Христова (Минский р-н, д. Большое Стиклево)
7.00 — Исповедь
7.00 – Часы 3-й, 6-й
7.30 — Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход храма великомученика и целителя Пантелеимона (г. п. Мачулищи, ул. Пантелеимоновская, 1)
8.20 – Исповедь
8.30 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
10.30 — Молебен
Храм святителя Димитрия Ростовского (Минский р-н, п. Михановичи, ул. Школьная, д. 10)
8.30 – Исповедь
8.30 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход храма Святого Духа (Минский р-н, п.Самохваловичи, ул. Калинина, 7)
00.00 — Исповедь
00.00 — Часы 3-й, 6-й
00.30 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
Приход храма Архистратига Михаила (Минский район, д. Новый Двор, ул. Центральная, 5)
1.00 – Часы 1-й, 3-й, 6-й
1.40 – Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы (Минский р-н, д. Прилуки, ул. Больничная, д. 8)
8.25 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход храма Успения Пресвятой Богородицы (Минский р-н, д. Крупица, ул. Слуцкая, д. 2)
9.00 – Исповедь
9.10 – Часы 3-й, 6-й
9.30 – Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход храма святителя Николая Чудотворца (Минский район, п. Привольный, ул. Тепличная, 18)
8.30 – Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход храма святителя Лаврентия Туровского (Минский р-н, п.о. Щомыслица, ул. Кирюнникова, 30Б)
8.30 – Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
Кафедральный собор Преображения Господня (Минский р-н, г. Заславль, ул. Замковая, 6)
8.00 – Исповедь
9.15 – Часы 3-й, 6-й
9.40 – Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход иконы Божией Матери «Млекопитательница» (Минский р-н, д. Раубичи, ул. Шоссейная, 10)
00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
10.00 — Молебен
Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы (Минский р-н, д. Тарасово, ул. Рождественская, 2)
8.00 – Исповедь
9.00 – Часы 3-й, 6-й
9.20 — Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход храма Вознесения Господня (Минский р-н, а. г. Ждановичи, ул. Подлесная, 6)
9.00 – Исповедь
9.30 – Часы 3-й, 6-й
10.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
Храм великомученика Димитрия Солунского (приход в честь Рождества Пресвятой Богородицы, Минский район, д. Старое Село, ул. Центральная, 52А)
00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
9.00 – Исповедь
9.30 – Часы 3-й, 6-й
10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход храма святителя Феодосия Черниговского (Минский р-н, д. Петришки, ул. Центральная, д. 7)
8.00 – Исповедь
8.30 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход храма Вознесения Господня (Минский р-н, д. Семково, ул. Лесная, 3)
8.15 — Часы 3-й, 6-й
8.30 — Исповедь (для детей и немощных)
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход храма Воздвижения Креста Господня (Минский р-н, д. Королев Стан, пер. Воскресенский, 1)
9.00 — Исповедь
9.30 — Часы 3-й, 6-й
10.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход храма святителя Николая Чудотворца (Минский р-н, д. Валерьяново, ул. Городская, 10)
9.00 — Часы 3-й, 6-й
9.30 — Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход храма Вознесения Господня (Минский р-н, п. Колодищи, ул. Партизанская, д. 3)
8.00 – Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход храма Успения Пресвятой Богородицы (Минский р-н, п. Колодищи, ул. Волмянский шлях, 72)
8.00 – Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход храма Преображения Господня (Минский р-н, д. Острошицкий Городок, ул. Ленинская, 4а)
00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
10.00 — Благодарственный молебен
Приход храма Преображения Господня (Минский р-н, п. Большевик, ул. Фабричная, 8)
8.30 – Исповедь
8.40 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход храма Святой Живоначальной Троицы (Минский р-н, аг. Лесной, п. Боровляны, 20)
00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная, в Троицком храме)
8.30 — Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (в Троицком храме)
Храм апостолов Петра и Павла (Минский р-н, п. Ратомка, ул. Привокзальная, 9)
8.30 – Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого.
Расписание богослужений в храмах Минска и Минского района взята с сайта http://www.sobor.by.