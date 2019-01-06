В Будапеште с новой силой возобновились протесты против реформы трудового законодательства и правительства Виктора Орбана. Тысячи человек собрались на знаменитой Площади героев под флагами оппозиционных партий, профсоюзов и Европейского союза. На митинге звучали призывы к продолжению протестов и ко всеобщей забастовке.

«Я думаю, что на данном этапе забастовка просто необходима, – считает участник демонстрации Акош Боди. – И очень хорошо, что здесь собралось столько человек».

«Очень грустно, что в Венгрии практически никто не обращает внимания на нуждающихся, бездомных, на бедняков, живущих в сельской местности», – говорит будапештский врач Андраш Шпаньик.

С площади героев участники демонстрации двинулись к зданию парламента, где председатель Венгерской конфедерации профсоюзов Ласло Кордаш заявил, что если в течении недели правительство не начнёт переговоров с профсоюзами, они объявят всеобщую забастовку:

«Мы сделаем всё, чтобы заставить правительство изменить так называемый «рабский закон» и вообще всю свою политику».

Беатрикс Ашбот, Euronews: «Кроме Будапешта демонстрации прошли в ещё в нескольких городах Венгрии. Все протестующие, с которыми я общалась, говорят, что их наполняет энтузиазмом тот факт, что оппозиционные партии объединились с профсоюзами».