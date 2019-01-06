Сегодня православные верующие отмечают Сочельник. Праздник, который также именуют как Святвечер, припадает на 6 января. То есть, предшествует Рождеству и отмечается 6 января вечером, является важным днем для христиан.

Сочельник и ночь перед Рождеством, в народной традиции, связаны со множеством поверий и обрядов, в том числе с девичьими гаданиями.

Сочельник, всегда считался особенным. По народным поверьям, в ночь перед Рождеством, которая по православному календарю наступает с 6 на 7 января, все запреты снимаются и на Землю проникают таинственные силы.

В Рождественский сочельник полагалось поститься весь день, готовить праздничное угощение и приводить в порядок одежду. Считалось, что нельзя встречать Рождество в черном — приходить на пир в печальной одежде. Как только загорается первая звезда — значит, Иисус Христос пришел в мир, и можно начинать праздник.

В канун Рождества обязательно колядовали — парни и девушки ходили по домам, распевая песни-коляды и выпрашивая у хозяев угощение и деньги. Существовал даже специальный обряд, который соблюдался на «святой вечер» — сочельник. В этот день принято было собираться всей семьей в родительском доме. Вечером накрывали столы и всей семьей выходили на двор — «глядеть звезды».

Высматривали путеводную, по приметам Рождественской ночи определяли будущий урожай и гадали о благополучии в хозяйстве: считалось, что если ночь звездная — скот даст хороший приплод, а в лесу уродится много ягод.

Что следует делать в православный Сочельник

Верующим необходимо посетить церковь, где следует причаститься и исповедаться. Перед причастием нужно соблюдать Рождественский пост, как минимум несколько дней накануне Сочельника.

Желательно посетить вечерню и Литургию 6 января. Особое внимание необходимо обратить на собственные мысли, ни в коем случае нельзя браниться, спорить, нецензурно выражаться и уж тем более выяснять отношения на кулаках.

В Сочельник вся пища должна быть постной. Только с 7 января можно употреблять иную еду.

Что нельзя делать в Сочельник

В этот вечер ни в коем случае нельзя было уходить из дому, а то скотину придется по лесам и болотам искать. Ткать в этот день запрещалось — это значило угождать несчастью, а пряжу мотали в тугие клубки, чтобы уродились тугие кочаны капусты. Первый блин несли в хлев, ломали его через серп и оставляли овинному — чтобы этот дух не таскал овечью шесть. Кур в этот день не кормили, чтобы они огородов не копали. Во дворе жгли навоз, чтобы на том свете родители согревались. Считалось, что с этого дня наступают самые серьезные морозы за всю зиму, и днем деревья в садах обвязывали соломенным перевяслом, чтобы они не померзли и хорошо родили.

Ни в коем разе не допускается ругань, сквернословие, споры. Душа в этот день готовится к рождению Иисуса, поэтому люди должны быть как можно добрее, мягче, терпимее, добродушней.

Не рекомендуется выполнять какую-либо работу по дому, в том числе уборку, стирку и т.д.

Нельзя нарушать Рождественский пост. Пищу нельзя употреблять до завершения Литургии. Если человек не находится в церкви, то вкусить еду он может приблизительно в 13:00-15:00 часов – в это время, как правило, во многих церквях заканчивается Литургия.

Нельзя в Сочельник пить спиртные напитки.