Почему ребёнка Меган Маркл и принца Гарри не будут называть королевским высочеством?

Ребёнка Меган Маркл и принца Гарри нельзя будет назвать Его Королевским Высочеством из-за его прапрапрадедушки, пишет The Sun.

Король Георг V ввёл правило ещё в 1917 году, которое означает, что их ребёнку понадобится специальное разрешение королевы, чтобы стать Его Королевским Высочеством.

Только старший сын первенца королевы, принц Чарльз, имеет право быть Его Королевским Высочеством, а не младшие сыновья или дочери.

Однако в декабре 2012 года, ещё до того, как принц Уильям и Кейт Миддлтон стали родителями в первый раз (у них появился принц Джордж), королева воспользовалась своим правом и дала всем своим детям звание Его Королевского Высочества.

Меган Маркл и принцу Гарри придётся просить у королевы специальное разрешение, чтобы их малыш, который появится на свет весной 2019 года, получил титул королевского высочества.

Однако Меган и Гарри могут и вовсе не добиваться такого разрешения и титула для своего ребёнка. Герцог Сассекский Гарри уже не раз заявлял, что хотел бы, чтобы его малыш жил нормальной жизнью.

Если Меган Маркл и принц Гарри всё оставят как есть, то их сын получит титул герцога, если же родится девочка, то у неё вообще не будет никакого титула.

Тем временем дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма (Джордж, Луи, Шарлотта) получили титулы принцев и принцессы.