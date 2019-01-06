Чемоданы, оставленные в аэропортах и ​​невостребованные их владельцами, продаются на аукционе в Германии. При этом содержимое контейнера держится в секрете. Об этом сообщает радиостанция France Info.

Быстрорастущие цены и десятки поднятых одновременно рук. Аэропорты Германии организовали необычные торги. Это даже не аукцион, а лотерея, потому что никто не знает, что он покупает. К примеру, одна семья заплатила 300 евро за три сумки с «котом в мешке». В них оказались одежда, пальто, а также аудио-гарнитура и туалетные принадлежности.

На этих полках на аукционах каждый год содержится более 4000 единиц багажа, срок утери которых не менее шести месяцев. Перед каждой продажей — два часа отслеживания. Из подсказок только внешний вид чемодана. Сюрприз и неизвестность не останавливают потенциальных покупателей, а, наоборот, привлекают в немецкие аэропорты еще больше людей.

Такая практика популярна и в США. Там есть целые магазины, где постоянно проходят аукционы потерянных в аэропорту вещей.