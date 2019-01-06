Минск включили в топ городов Европы для посещения в 2019 году

Британская газета Independent включила Минск в топ-10 европейских городов, в которые туристам стоит съездить в наступившем году.

Белорусская столица оказалась в этом перечне на первом месте. В списке еще Роттердам, Сиджес, Арль, Сараево, Рим, Париж (а точнее, местный Диснейленд), Белград, Венеция и Бристоль.

Среди причин, почему стоит посетить Минск, – Европейские игры, 30-дневный «безвиз», Старый город с его барами и кафе, чистота, безопасность, дружелюбие и дешевизна, отмечает издание.

«Хотя не ждите, что здесь каждый человек говорит по-английски», – все же предупреждает Independent.

Как пишет газета, центром событий, которые развернуться в белорусской столице этим летом, станет модернизированный стадион «Динамо».

«Остальной же город — это длинные проспекты, неоклассические дворцы и величественные площади», – перечисляет издание.