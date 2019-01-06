Шпроты обладают потрясающим запахом и вкусом, который многие оценивают даже выше вкуса сухой копченой рыбы. Однако стоит помнить, что далеко не всем можно их употреблять.

При неограниченном употреблении шпроты могут навредить организму человека.

Также они могут привести к возникновению аллергической реакции. Шпроты в масле очень калорийны и это вредно для людей, имеющих лишний вес.

В этом продукте находится большое количество канцерогенов, которые вызывают образование опухолей.

К противопоказанию относится наличие подагры.

Вредное влияние шпроты оказывают и на печень. Связано это с наличием в них большого количества масла и соли.

Также не следует забывать о том, что от условий хранения и качеств зависит их польза. Неправильно приготовленные шпроты могут нанести серьезный вред.