Какую пользу может принести ежедневный подъем в 5 утра

Очень рано вставали многие успешные люди: Тим Кук (генеральный директор компании Apple), Говард Шульц (основатель кофеен «Старбакс»). Корреспондент МЛЫН.BY решила поставить над собой эксперимент и целую неделю вставать в 5 утра.

Новую жизнь начала с понедельника. Золотое правило — здоровый сон равен 7–9 часам — никто не отменял. Поэтому в воскресенье в 22:00 я уже спала. Признаюсь, было нелегко заставить себя улечься так рано.

Понедельник, день первый

Как встать с кровати? В 5 утра глаза не открывались даже от орущего на всю квартиру будильника. И только страх перед гневом родных, которые, вероятно, готовы были меня убить, заставил подняться. Я чувствовала себя уставшей. По сути, утро прошло впустую. Съехало время приема пищи. Так, например, обедала я в 11:30, а не в 14:00, как раньше. В обед чувствовала себя недоспавшей, поэтому разрешила себе дневной сон в течение 20 мин. После чего стала немного бодрее.

Решила изучить, какие советы дают любители такого режима дня. Вот самые стоящие.

Нужно ясно осознавать, для чего поднимаешься так рано. Обдумать заранее, чем будешь заниматься. Для этого следует составить график своего утра.

Вставать сразу по звонку будильника! Никаких дополнительных «пяти минуточек»!

Необходимо разбудить организм. Справиться с этой задачей помогут стакан воды, выпитый натощак, утренняя зарядка.

В 22.00 я уже спала — благодаря отвару из мелиссы и мяты и дыхательным упражнениям.

Вторник, день второй

Встать было все так же сложно. Но стакан воды и утренняя зарядка действительно помогли взбодриться. В этот день я поняла прелесть утра: никто не тревожит. Социальные сети, как и твои родные, спят. Это утро реально только твое. Но вечером не получилось лечь спать по режиму, так как меня задержали на тренировке. По итогу я была в кровати только в 23:30.

Среда, день третий

Это ужасно! Чувствовала себя очень уставшей — вероятно, из-за нехватки сна и большой физической нагрузки прошлого дня. Выпила стакан воды, почистила зубы и… уснула. После такого незапланированного сна самочувствие стало еще хуже. Целый день была вялой, днем вздремнуть не получилось, зато вечером сон пришел ко мне быстро.

Четверг, день четвертый

Это победа! Я встала до будильника. Это утро было очень эффективным. Я успела сделать все, что запланировала. Весь день прошел довольно активно. К 21:00 чувствовала себя уставшей, заснула приблизительно в 21:40.

Пятница, день пятый

Проснулась нехотя, но без проблем. Как обычно, выпила стакан воды, сделала зарядку, позавтракала в тишине. Неделя в целом требовала от меня большой выдержки и стрессоустойчивости — решила выделить 30 минут на утреннюю медитацию. После этого чувствовала себя, как на 100% зарядившийся смартфон. В течение дня была очень энергичной. И вот пятничным вечером традиционно появилось много предложений потусить. А это большая проблема: не все друзья понимают, что ты там себе напридумывала. «Вставать в 5? Зачем?» Признаюсь, мне самой тоже очень хотелось провести вечер в приятной компании. Все соблазны я преодолела, даже сама не знаю как. В 22:00 уже готовилась ко сну.

Суббота, день шестой

Вставать стало намного легче. Решила этим утром попробовать что-то новенькое: пошла в бассейн, на который раньше у меня совершенно не хватало времени. После водных процедур прилегла на 15 мин. Благодаря утренней физической нагрузке зарядилась хорошим настроением и энергией на весь день.

Воскресенье, день седьмой

Встала до будильника. Чувствовала себя отлично. Вероятнее всего, организм стал привыкать к такому режиму. Все дела переделала, день прошел просто замечательно, а в 22:00 уже спала сном младенца. Короче, к Новому году выспалась!

В будущем хочу остаться при таком режиме дня.

Дополнительно

Если не следовать режиму дня и поздно ложиться спать, то вместо бодрости и вдохновения вы почувствуете усталость, слабость и сильное желание прилечь на часок-другой. Первое время будет нелегко. Редко кому удается ввести практику ранних подъемов в повседневную жизнь без сопротивления организма. Тем более если раньше вы были «совой». А еще могут возникать трудности из-за невозможности состыковать ваш новый режим дня с режимом дня родных и друзей.