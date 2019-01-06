Хоккеисты молодёжной сборной Финляндии стали победителями чемпионата мира в Канаде. В финальном матче обыграны сверстники из США – 3:2. По ходу встречи финны вели со счётом 2:0, но позволили американцам исправить положение.

Исход игры решился на 59-й минуте. Каапо Какко принёс сборной Финляндии золотые медали чемпионата мира. Для финнов это пятый в истории успех на молодёжных первенствах планеты. Бронзовым призёром турнира стала команда России. В матче за третье место обыграны швейцарцы со счётом 5:2. В следующем году молодёжный чемпионат мира пройдёт в Чехии.