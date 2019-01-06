Федерации хоккея Беларуси, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины заинтересованы в создании новой лиги. Об этом заявил председатель ФХБ Геннадий Савилов, сообщает БЕЛТА.

Перспективы сотрудничества обсудили представители национальных федераций в Минске, во время Рождественского турнира среди любителей хоккея.

«Не упустили такой хорошей возможности собрать всех вместе и обсудить пути развития хоккея. Прекрасно понимаем, что клубы находятся в разных условиях в нашем регионе. Договорились создать рабочую группу, которая будет в дальнейшем прорабатывать организацию совместных соревнований. На создание лиги может уйти достаточно много времени, все зависит от возможностей и желания клубов, но это поможет развитию хоккея во всех шести странах», — отметил Геннадий Савилов.

Наша страна, по словам председателя Федерации хоккея, прежде всего, заинтересована в развитии молодых игроков, и матчи с польскими, украинскими, латвийскими клубами на регулярной основе в одном турнире этому могут способствовать.

К слову, ранее успешно развивалась Восточно-европейская хоккейная лига, которая существовала с 1995 по 2004 год. В этом турнире выступали команды из Беларуси, Латвии, Литвы, Украины, Польши и России, а последним ее чемпионом является минский «Керамин».