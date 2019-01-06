Для дачников 12 километров не крюк? Дорогу в Пуховичском районе не ремонтируют

Гости и жители деревни Моторово Пуховичского района жалуются на качество дорожного полотна.

Минчанин Адам Иосифович, который регулярно ездит в Моторово на дачу, рассказывает:

— Сейчас в округе много дачных кооперативов. Нагрузка на покрытие очень большая. Особенно на участке между Моторово и Песками. В этом году уже приходится ездить в объезд — настолько полотно износилось, а это крюк в 12 километров. Хотя, если по прямой дороге, — всего три.

Начальник филиала КУП «Минскоблдорстрой» — «ДРСУ №169» Геннадий Матарас говорит, что в данном случае претензии нужно направлять не к дорожникам:

— Этот участок не находится на балансе нашего ДРСУ, а принадлежит одному из местных предприятий. Фактически дорога является служебной и не предназначена для общего пользования. Только руководство организации вправе решать, когда ее ремонтировать или чистить. И повлиять на его решение мы не можем.