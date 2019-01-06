Renault Logan выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым Volvo, погибли водитель и пассажир легковушки.

Грузовой автомобиль Volvo из Беларуси попал в серьезную аварию в Пензенской области, сообщила прокуратура региона, передает Sputnik.

ДТП произошло около семи часов вечера 5 января на 596-м километре федеральной дороги М5 «Урал» на территории Мокшанского района. Водитель легкового Renault Logan не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло, и он столкнулся с двигающимся во встречном направлении грузовым автомобилем Volvo из Республики Беларусь, говорится в сообщении прокуратуры.

В результате столкновения погиб 51-летний водитель Renault и его 48-летняя пассажирка.

Примечательно, что тремя часами ранее на 556-м километре этой же дороги произошло еще одно смертельное ДТП. Водитель легкового автомобиля Hyundai Elantra, следовавший в сторону Москвы, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым Volvo из Московской области. В результате аварии 38-летний водитель Hyundai, его 31-летняя супруга и девятилетний ребенок погибли на месте.

Органы прокуратуры взяли под контроль ход доследственных проверок, организованных по этим авариям.