Президент Беларуси подписал Указ, которым утвержден план подготовки законопроектов в 2019 году. Основными критериями при формировании стали реальная потребность общества в урегулировании соответствующих отношений, приоритетность их правовой регламентации. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Всего в 2019-м планируется подготовить 33 проекта законов. Появятся, в том числе, и принципиально новые документы, такие как: законопроект о правах инвалидов и их социальной интеграции, об охране и использовании болот, о госрегистрации и ликвидации субъектов хозяйствования. Будут и те, что направлены на системную актуализацию действующих законов для реализации институциональных изменений по улучшению условий ведения бизнеса в стране, раскрепощению деловой инициативы. В частности, запланирована корректировка «О валютном регулировании и валютном контроле», «О бухгалтерском учете и отчетности», «О туризме».

Кроме того, в 2019 году планируется разработать концепцию законопроекта «О страховой деятельности».