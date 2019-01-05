В ГАИ призывают водителей выбирать безопасную скорость, избегать резких торможений и не оставлять авто на краю проезжей части, чтобы не мешать снегоуброчной технике.

Облачная погода сохранится в субботу в Беларуси, временами ожидается снег, в отдельных районах — метель, налипание мокрого снега, гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, передает Sputnik.

Температура воздуха в течение дня будет от 0 до -2, к вечеру понизится до -5-7 градусов.

В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой на дорогах участники дорожного движения должны быть предельно внимательными, предупреждает ГАИ.

Госавтоинспекция рекомендует до начала поездки тщательно отчистить автомобиль от снега, проверить наличие стеклоомывающей жидкости, исправность стеклоочистителей и приборов освещения. Во время движения автомобилистам необходимо выбирать безопасную скорость, избегать резких торможений, особенно на закруглениях дорог, держать дистанцию и боковой интервал.

Водителей также просят не оставлять машины на краю проезжей части, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники.

Пешеходам служба ГАИ также рекомендует быть предельно внимательными и осторожными, переходить дорогу только в установленных местах, не торопиться и не перебегать проезжую часть и отказаться во время перехода от мобильного телефона и наушников.