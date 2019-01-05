Девушка ушла из дома 1 января в деревне Озеро ( Узденский район), на сегодняшний день о ее местоположении ничего неизвестно.

Приметы:

Рост около 170-173 см, волосы темно-русые, прямые, длинные.

В день исчезновения на ней была куртка темно-зеленого цвета, спортивные штаны на байке черного цвета с красной полосой, вязаная серо-розовая шапка с помпоном, зеленая кофта и черные полуботинки.

Если вам что-либо известно о пропавшей девушке, просьба позвонить по телефонам: (1718)54685, (29)1696953, (29)2728152 либо в ближайшее отделение милиции по телефону 102.