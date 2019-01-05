Чемпион мира по футболу 1986 года был госпитализирован в частную клинику Буэнос-Айреса.

Футболист Диего Марадона попал в больницу из-за желудочного кровотечения. Об этом в пятницу, 4 января, сообщило издание А24.

Отмечается, что 58-летнего футболиста госпитализировали в клинику Olivos в Буэнос-Айресе, где он до этого проходил стандартное обследование перед поездкой в Мексику. Там он должен был возобновить руководство футбольным клубом Дорадос.

Издание уточняет, что у Марадоны диагностировали небольшую грыжу пищевода.

Дочь футболиста Далма написала в Twitter, что состояние здоровья ее отца в порядке. По ее словам, в скором времени его отпустят домой.

Агент Марадоны Матиас Морла заверил, что аргентинский футболист продолжит контракт с мексиканским Дорадосом еще на один сезон.

Напомним, в сентябре 2018 года стало известно, что Марадона стал тренером мексиканского клуба Дорадос де Синалоа. Ранее в мае он подписал трехлетний контракт с Динамо-Брест и возглавил белорусский футбольный клуб.