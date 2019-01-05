Новый президентский срок Николаса Мадуро должен начаться 10 января. Страны Группы Лимы считают прошедшие выборы нелегитимными и призывают политика передать власть парламенту.

Участники Группы Лимы не признают законным переизбрание Николоса Мадуро в Венесуэле на новый президентский срок и призывают его не вступать в должность главы государства. Об этом говорится в заявлении групп, опубликованном в пятницу, 4 января, на сайте МИД Перу.

Авторы документа осуждают нарушение верховенства права в Венесуэле и настаивают на соблюдении принципов демократии, прав человека, а также на принятии мер для вывода страны из политического, экономического, социального и гуманитарного кризиса. Они призывают Мадуро временно передать исполнительную власть Национальной ассамблее (парламенту) и затем провести новые выборы президента по демократическим стандартам.

В Группу Лимы входят 12 стран: Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай и Перу. Их представители в августе 2017 года по итогам встречи в перуанской столице Лиме решили признать легитимным венесуэльский парламент (избранный в 2015 году, большинство мест в нем — у противников Мадуро), а не созванную по инициативе Мадуро Конституционную ассамблею. Они также условились следить за ситуацией в стране.

Президентские выборы в Венесуэле прошли 20 мая 2018 года. По их итогам ЦИК Венесуэлы объявил о победе действующего президента, набравшего около 70 процентов. Таким образом, Николас Мадуро обеспечил себе пребывание на посту президента Венесуэлы до 2025 года. Не признав его победу, ряд стран Запада и Латинской Америки отозвали своих послов из Каракаса, а США ввели дополнительные экономические санкции и потребовали провести новые выборы.

Планируется, что Николас Мадуро вступит в должность главы государства 10 января. Венесуэла переживает также глубокий экономический кризис, в стране не хватает продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.