5 января Лукашенко поздравил православных с Рождеством.

Президент Беларуси сегодня поздравил православных верующих с наступающим Рождеством Христовым. Глава страны подчеркнул, что этот праздник объединяет миллионы людей по всему миру в самых светлых мыслях и чувствах. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Рождество пробуждает в сердцах людей самые лучшие чувства – веру в добро, милосердие, любовь. Укрепляет семейные узы», — отметил Лукашенко.

Президент пожелал соотечественникам радости общения с близкими, крепкого здоровья, душевного тепла и счастья.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко направил поздравления президенту Грузии Саломе Зурабишвили. Поводом стало 25-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.