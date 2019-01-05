В Гомеле бывшую заведующую складами ликеро-водочного завода «Радамир» обязали выплатить 230 тысяч рублей (около 105 тыс. долларов по нынешнему курсу) за пропажу 47 тысяч бутылок водки. Такое решение принял суд Центрального района Гомеля в пятницу, 4 января.

Предприятие подало иск о возмещении ущерба к бывшим кладовщицам, грузчикам и заведующей складами. Всего в качестве ответчиков проходило шесть человек, которые отвечали за сохранность имущества. Во время инвентаризации в ноябре позапрошлого года обнаружилась недостача 47 тысяч бутылок водки на общую сумму около 263 тыс. рублей.

Разбирательство закончилось судом — никто не хотел брать на себя ответственность и выплачивать столь огромную сумму. Суд удовлетворил иск лишь к бывшей заведующей складами, которая работала на предприятии с 2010 года. Ее обязали выплатить «Радамиру» 230 тыс. рублей, а также возместить госпошлину в сумме 11 тыс. рублей. Naviny.by пишут, что первоначальная сумма иска была уменьшена «с учетом материального положения ответчицы».

Сама женщина отказалась признавать свою вину. «Если бы я украла столько бутылок водки, то не жила бы сейчас на съемной квартире и вся в кредитах», — цитирует издание ответчицу.

Куда пропала водка, до сих пор неизвестно. Бывшая завскладами и ее коллеги думают, что именно безответственность некоторых служб предприятия привела к потере продукции: инвентаризации толком не проводились, отсутствовал контроль за продукцией, на склады мог попасть любой желающий.