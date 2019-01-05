Дмитрий Шолохов продолжает покорять американский модный олимп

Белорусский дизайнер одежды Дмитрий Шолохов стал участником седьмого сезона конкурса Project Runway All Stars, который транслируется американским телеканалом Lifetime.

Первый эпизод шоу был показан в среду 2 января. Причем белорус стал победителем данного тура, покорив жюри платьем, созданным по мотивам белорусского национального костюма.

Участникам было дано задание придумать дизайн женской одежды, в которой отражались бы черты культуры страны, в которой они родились или из которой происходят их корни.

– Белорусские костюмы очень свободные, в них много объема и много орнамента. Что я собираюсь сделать – уравновесить и осовременить это, – рассказал Шолохов, приступая к выполнению.

В итоге наш соотечественник, живущий в Нью-Йорке, создал черное бархатное платье с сине-зеленым орнаментом и зигзагообразными вырезами. Работал он над ним крайне сосредоточенно.

– Потому что с бархатом очень сложно. Ты не можешь отжимать его, не можешь гладить его – и еще целая куча всего, чего ты с ним не можешь делать, – пояснил Дмитрий.

Платье белорусского дизайнера впечатлило как двух судей – дизайнеров одежды Айзека Мизрахи и Джорджину Чапман, так и ведущую – актрису и певицу Алиссу Милано.

– Мне нравится это платье. Мне оно очень нравится. Это платье похоже на те, которые можно найти в магазине, но бархатное и такой длины – просто сказочно, – сказал, например, Мизрахи.

Победа в первом туре принесла Шолохову 5 тысяч долларов. Кроме того, созданная им модель будет представлена в магазинах сети J.С. Penny.

Победитель же всего сезона, по условиям конкурса, получит 100 тысяч долларов на развитие бизнеса, разворот в модном журнале Marie Claire, путешествие в Лондон на двоих и другие призы.

Дмитрий ранее уже выиграл два таких же американских конкурса дизайнеров: десятый сезон Project Runway и четвертый сезон Project Runway All Stars.

Он участвует в модных показах и работает с клиентами по всему миру. А недавно был приглашен в качестве преподавателя в нью-йоркскую школу дизайна Parsons, в которой учился и сам.