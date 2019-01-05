Дети погибли в массовом ДТП по дороге в Disney World во Флориде

В страшную аварию попал микроавтобус, в котором ехали ученики церковно-приходской школы.

Пять детей погибли в аварии с несколькими транспортными средствами в американском штате Флорида, по данным местного телеканала CBS12, школьники ехали в парк развлечений Disney World, сообщает Sputnik.

Трагедия произошла на шоссе между городами Грейнсвилл и Алачуа. Столкнулись две легковушки и два тягача с прицепами, которые перевозили дизельное топливо. В результате ДТП на дорогу вылилось около 190 литров топлива, из-за чего произошло возгорание автомобилей. Пожар удалось ликвидировать.

Согласно последним данным, общее число погибших составило семь человек, среди которых пять детей. Сообщается, что одним из автомобилей, попавшим в ДТП, оказался пассажирский микроавтобус, в котором находились ученики церковно-приходской школы прихода Авойлз штата Луизиана.

Совет школы написал на своей странице в Facebook, что приход потерял пятерых молодых людей в страшной аварии. «Мы глубоко опечалены известием об ужасном происшествии, в которое попала группа молодых людей нашего прихода», — говорится в сообщении школы.