Беларусь в декабре досрочно исполнила внешние обязательства на сумму $470 млн и таким образом снизила плановые затраты на обслуживание и погашение внешнего госдолга в 2019 году до $3,5 млрд с ранее запланированных $3,8-3,9 млрд, сообщил агентству «Интерфакс-Запад» заместитель министра финансов Беларуси Андрей Белковец.

«Досрочным погашением в декабре на $470 млн мы снизили себе потребность в погашении и обслуживании долга в 2019 году. Это уже не более $3,8 млрд, а чуть менее $3,5 млрд», — сказал А.Белковец.

Он пояснил, что досрочное погашение части внешних обязательств стало возможным за счет более значительного по сравнению с планом поступления в бюджет экспортных пошлин на нефтепродукты. Таким образом, «дополнительные доходы были направлены не на проедание, а на сокращение внешнего долга», — подчеркнул замминистра.

Он также отметил, что в структуре суммы досрочного погашения на $470 млн «это не только суммы экспортных пошлин на нефтепродукты, частично эта сумма была рефинансирована за счет выпуска облигаций на внутреннем рынке на $150 млн под 4,95% — частично рефинансировали на более длинный срок семилетние бумаги под более низкую ставку». «Остальная сумма ($320 млн – ИФ) – это чистое погашение. Несвязанного финансирования на внешнем рынке в декабре Минфин не привлекал», — добавил А.Белковец.

Целью досрочного погашения было «снижения долга в целом и долговой нагрузки на предстоящие годы», — отметил замминистра.

Комментируя структуру внешних обязательств на 2019 год А.Белковец сообщил, что доля обслуживания госдолга составляет $1,3 млрд, плановое погашение — $2,2 млрд. «Обслуживание валютного госдолга — $1,3 млрд предусмотрено только за счет доходов бюджета, то есть недолговых источников, привлечений на эти цели не предусматривается в принципе», — подчеркнул А.Белковец. По его словам, «оставшиеся $2,2 млрд мы пока таргетируем в пропорции «50 на 50″, то есть половину этой суммы планируется погасить за счет недолговых источников, вторую половину – рефинансировать».

Замминистра пояснил, что «такой подход предусмотрен в нашей стратегии, которая позволяет нам обеспечить стабилизацию суммы госдолга в абсолютном значении». При этом в случае обеспечения запланированного роста ВВП будет происходить снижение индикатора отношения госдолга к ВВП и улучшаться критерии экономической безопасности. «Это заметно уже по итогам 2018 года. Если в начале года госдолг (внешний и внутренний) составлял 39,1% ВВП, к концу года ожидается на уровне менее 36% ВВП», — отметил А.Белковец.

Как сообщалось, по данным Нацбанка, в декабре 2018 года власти направили на исполнение внешних и внутренних обязательств в инвалюте $940 млн, в том числе досрочно — $470 млн. В целом за 2018 год исполнено обязательств в иностранной валюте на $5,7 млрд.

Внешний госдолг Беларуси на 1 декабря 2018 года составил $16,8 млрд, увеличившись с начала года с учетом курсовых разниц на $70,3 млн, или на 0,4%.