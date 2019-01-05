И погиб от ударов ножом.

25-летний житель города Нижнекамска погиб странной смертью в новогоднюю ночь. По предварительной информации, в момент смерти молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает телеграм-канал BadNews, Дамир Хадиуллин начал праздновать наступающий год заранее, и уже к вечеру был в неадекватном состоянии. Согласно источнику, внутренний голос подсказал парню, что кто-то собирается его похоронить живьем и даже разрыл могилу.

Не став дожидаться такой участи, прямо при своих приятелях Дамир облил себя кипятком, и погиб от многократных ударов ножом в область живота. От увиденного собутыльники пришли в ужас и сбежали, а вернувшись застали своего друга мертвым.

Отмечается, что через неделю парню исполнилось бы 26 лет.