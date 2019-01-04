Каждый из нас старается скопить хоть немного. Однако важно, чтобы деньги не лежали в условном чулке, но и зарабатывали. Мы решили посмотреть, что в итоге произошло с условной 1 000 рублей, вложенной в начале 2018 года в некоторые популярные ресурсы.

Вклады в белорусских рублях

В конце 2017 – начале 2018 года ставки по рублевым депозитам упали, самые выгодные на тот момент предложения не превышали 10,5-11%.

Размещение 1 тысячи рублей на любом из этих депозитов, без учета капитализации и пополнений, дало бы за год заработок в 11%, т.е. 110 рублей.

Инфляция белорусского рубля за январь-ноябрь 2018 года по данным Белстата составила 4,8%.

Таким образом, доход от рублевого депозита с максимальной ставкой в 11% за 2018 год составляет 6,2%.

Долларовые депозиты

Вклады в долларах на рубеже 2017-2018 годов обещали доход до 2,5%. Курс белорусского рубля к доллару с 1 января до 28 декабря 2018 года снизился почти на 9%. Годовая инфляция доллара по оценке международных финансовых институтов варьировалась вокруг показателей в 2,2-2,5%.

Вывод – долларовые депозиты в белорусских банках позволили заработать примерно 6,5%-6,8%.

Депозиты в евро

Самые выгодные вклады в европейской валюте на 12 месяцев год назад предлагались по ставке ниже 1%. Больший доход обещали только долгосрочные безотзывные депозиты.

Рост курса евро с начала 2018 года составил 3,83% (на 28.12.2018). Уровень инфляции европейской валюты по предварительным прогнозам не превысил 1%-го рубежа.

Вывод – владельцы депозитов в евро заработали порядка 3,8%, если принять во внимание рост евро по отношению к рублю РБ.

Вложения в драгоценные металлы

Золото и другие драгоценности всегда имели репутацию надежнейшего объекта вложений, не подверженного инфляции.

Чтобы узнать текущую выгоду вложений в драгметаллы, сравним продажные цены слитков на начало и конец 2018 года:

золото в белорусских рублях подорожало на 7,26%;

серебро – на 8,90%;

платина – на 8,74%.

За точки отсчета были приняты цены на 1 января и 28 декабря 2018 года, на то количество металла в слитках, которое можно купить примерно на 1 тысячу рублей.

Экономическим ограничением оборота слитков драгметаллов становится разница между ценой их покупки и продажи в банковских учреждениях. В Национальном банке эта разница для золотого слитка в 10 гр. составляет почти 9%. Слиток платины принимается обратно в банк менее чем за половину от продажной цены, ситуация по серебру примерно такая же.

Вывод – драгоценные металлы могут быть наиболее выгодным из перечисленных выше способов сбережения. Однако это должен быть не годичный, а многолетний финансовый проект, без досрочной продажи слитков банку.

Криптовалюты

17 декабря 2017 года курс биткоина преодолел рубеж в $20 тысяч долларов. Маститые аналитики обещали в 2018 удвоение курса и дальнейший рост. Однако прогнозы не сбылись.

Если 1 января 2018 года биткоин стоил $13 590,20 долл., то 28 декабря 2018 года биткоин продавался за $3 961,45 долл.

Из этого следует, что 1000 рублей вложенных в биткоин 1 января, к 28 декабря превратилась в 291 рубль 49 копеек.

Выводы

Если считать по результатам законченных сделок, т.е. с полным возвратом вложенной 1 000 рублей, то больше всего удалось бы заработать:

На депозитах в долларах – 6,5% (главным образом за счет роста курса).

На депозитах в рублях РБ – 6,2% (за счет банковской процентной ставки).

На драгметаллах удалось бы заработать лишь условно, не продавая слитки обратно банку. Иначе разница между курсами покупки-продажи съедает всю прибыль.

Операции с криптовалютами в 2018 привели своих инвесторов к провалу.