Над приложением для доноров крови работали специалисты Минского городского центра трансфузиологии.

Разработка позволит оповещать доноров о потребности в крови определенной группы и резус-фактора.

На сегодняшний день в республиканской базе данных числится почти 96 тысяч человек, которые сдают кровь, 65 тысяч из которых являются почетными.

Приложением позволяет за короткие сроки найти подходящего донора. Сотрудник центра трансфузиологии по определенным критериям выбирает человека из картотеки и звонит ему.

Процесс поиска донора обретет автоматизированный характер.

Приложение DonorBY можно будет скачать в App Store и Google Play.