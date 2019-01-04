Днем 3 января в пункте пропуска «Веселовка» на белорусско-украинской границе при выезде из Беларуси автомобиля ВАЗ с российскими номерами пограничники нашли в багажнике нарушительницу границы. Таким способом гражданин Туркменистана пытался провезти свою соотечественницу. Об этом сообщает пресс-служба ГТК.

Внимание гомельских пограничников и таможенников во время осмотра багажника привлекла крупногабаритная хозяйственная сумка, которая подавала «признаки жизни». В ней была обнаружена 22-летняя гражданка Туркменистана, которая таким способом с помощью своего соотечественника рассчитывала пересечь границу.

Сейчас пара задержана и помещена на время разбирательства в ИВС УВД Гомельского облисполкома. Молодому человеку также грозит привлечение к административной ответственности за пособничество в незаконном пересечении границы.