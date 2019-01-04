Охрана болот, страхование, права инвалидов: что будет под вниманием в 2019 году

Александр Лукашенко подписал указ, которым утвержден план подготовки законопроектов в 2019 году, сообщает пресс-служба президента.

В 2019 году будут подготовлены 33 проекта законов. Среди них и принципиально новые документы. Такие как, например, законопроекты о правах инвалидов и их социальной интеграции, об охране и использовании болот, о государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования. Другие же будут направлены на системную актуализацию действующих законов для реализации институциональных изменений по улучшению условий ведения бизнеса в стране, раскрепощению деловой инициативы. В частности, запланирована корректировка законов «О валютном регулировании и валютном контроле», «О бухгалтерском учете и отчетности», «О туризме».

В этом году планируется также разработать концепцию законопроекта «О страховой деятельности».