Рост реальной заработной платы в экономике Беларуси в 2019 году по сравнению с 2018 годом прогнозируется на 3,8%, в бюджетной сфере – свыше 4%, сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на пресс-конференции в Минске в пятницу.

«В 2019 году мы прогнозируем реальный темп роста в бюджетной сфере более 104%, в реальном секторе – 103,8%», — сказала И.Костевич.

По ее данным, по итогам 2018 года этот рост составил соответственно 13,1% и 10,2%.

И.Костевич напомнила о подготовленном проекте указа об оплате труда работников бюджетных организаций, которым предусматривается оптимизация данной системы.

«Задача – уйти от 27-ми разрядной единой тарифной сетки и (перейти – ИФ) на 18-ти разрядную. Мы меняем тарифную ставку первого разряда на базовую ставку. Оптимизируем соответственно структуру заработной платы работников бюджетных организаций и наделяем большими полномочиями их руководителей с тем, чтобы действительно мотивировать и стимулировать работников на высокие результаты», — отметила она.