Новогодний день 1 января едва не закончился настоящей трагедией для целой семьи.

Как стало известно «Сильным новостям», в этот день, в поселке Ветка, который находится недалеко от райцентра Буда-Кошелево Гомельской области, 40-летний пьяный мужчина пытался убить свою семью и знакомого, находившегося у них в гостях. Притом, сделать это способом, вызывающим содрогание.

Как установлено, находясь в глубоком алкогольном опьянении, он закрыл снаружи дверь своего частного дом, после чего облил стены и окна строения бензином и поджег.

Внутри в это время находилась его более молодая жена 1985 года рождения, малолетний сын 2007 года рождения и некий знакомый. Мотивы поступка следствию пока не ясны, однако присутствие постороннего мужчины делает вероятной причиной ревность.

К счастью, трагедии не случилось — загоревшийся дом находившиеся внутри люди потушили самостоятельно, до прибытия спасателей.