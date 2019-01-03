Контейнеры с ядовитыми химикатами попали в Северное море

Около 270 контейнеров, в том числе с опасными химическими веществами, упали с грузового судна MSC ZOE в Северное море. Об этом сообщает Maritime Bulletin.

По данным издания, в ночь с первого на второе января, неподалеку от немецкого острова Боркум, судно Zoe (один из крупнейших контейнеровозов в мире) попало в шторм, растеряв часть перевозимого груза.

Среди потерянного — три контейнера, в которых находятся органические пероксиды — химикаты, вызывающие раздражение при контакте с кожей и слизистыми оболочками.

В связи с этим береговая охрана Нидерландов призвала местных жителей не пытаться вскрывать найденное и сообщать о вымытых на берег контейнерах в экстренные службы спасения.

Отмечается, что 21 контейнер уже прибило к побережью голландских островов Влиланд и Терсхеллинг. В них находились игрушки, мебель и автомобильные запчасти. Десятки боксов по-прежнему остаются в воде. О местонахождении реактивных химикатов на данный момент неизвестно.

Местные власти ожидают, что ликвидация последствий инцидента займет несколько дней.