Как белорусы страхуют свое здоровье

Добровольное медицинское страхование (ДМС) набирает популярность в Беларуси. Сегодня почти каждый второй клиент крупных столичных медцентров обслуживается по страховому полису. А в Белорусской ассоциации страховщиков констатируют: только за последние три года количество белорусов, застраховавших свое здоровье, увеличилось более чем в два раза – с 206,3 тысячи человек в 2014-м до 438,6 тысячи в 2017 году.

Сохранится ли эта тенденция в будущем? Как много белорусов готовы постоянно тратиться на собственное здоровье? Может ли добровольное медицинское страхование стать дополнительным финансовым источником для государственной системы здравоохранения? Эти вопросы мы адресовали врачам и страховщикам.

У каждого своя выгода

Преимущество медицинской страховки вроде бы налицо: в случае недомогания вы сразу попадаете на прием к врачу, проходите полное обследование и не ждете неделю или две записи к узкому специалисту. Некоторые программы помимо амбулаторно-поликлинической помощи предусматривают еще и услуги стоматолога, лечение в стационаре и другое. При этом страховая компания покрывает все расходы, по некоторым страховым полисам даже возмещается стоимость выписанных доктором лекарств, причем не только отечественного производства.

Но так ли все радужно выглядит на практике?

– Если бы все было так гладко, то прошаренные белорусы, купив страховку за 300 долларов, потом целый год не выходили бы из медцентров, – говорит заведующая терапевтическим отделением одного крупного столичного медцентра. – Страховые компании, безусловно, стремятся обезопасить себя от клиентского экстремизма, не хотят выступать в роли спонсора. Например, устанавливают строгий лимит посещений врача (до пяти или даже трех на период страховки), конкретно оговаривают спектр анализов и исследований и их количество, зачастую МРТ и КТ в страховку не входят. Имеет значение и возраст клиента: если человеку за 40 – сумма страховки обычно выше. Лимитирована также ответственность компании: страховка, например, составляет 300 долларов, а услуг вы сможете получить на сумму, не превышающую 5 тысяч долларов. Есть компании, которые работают только с государственными поликлиниками. А там априори меньший пакет услуг и дешевле их стоимость, чем в частных центрах.

Но в любом случае для человека, который следит за своим здоровьем, страховой полис, несомненно, большой плюс, считает наша собеседница.

– Он дисциплинирует: если заболели, не станете откладывать визит к врачу на потом, ведь вы уже потратились, – уверена доктор. – Кроме того, это и экономия: посмотрите на цены в частных медцентрах – только анализы крови могут вылиться в стоимость всей годовой страховки.

Если проанализировать статистику, то получается, что в прошлом году как минимум каждый купивший медицинскую страховку дважды ею воспользовался. Так, в 2017-м было застраховано 438.697 человек, а выплаты производились 948.224 раза.

– В последние годы действительно те, кто застрахован, стали чаще пользоваться медицинской страховкой, – говорит заместитель директора филиала «Белэксимгарант-Минск» Ольга Бабарыкина. – На порядок выше стало и качество предоставления услуг, потому что среди страховых компаний идет серьезная борьба за клиента. Во-первых, возросло число компаний, которые стали предлагать этот вид страхования. Во-вторых, клиенты стали более требовательны. Поэтому конкуренция очень серьезная и в плане наполнения программ, и в плане предоставления услуг: страховщики контролируют объем и качество лечения, посколькуне меньше клиента в этом заинтересованы.

Выгода страховых компаний очевидна: растет число застрахованных – растут поступления от взносов. Например, в прошлом году общий объем поступлений от добровольного медицинского страхования составил 74.314 тысяч рублей, а в 2016-м – 55.166,5 тысячи. Для сравнения: в 2011 году эта сумма достигала всего лишь 1590,0 тысячи рублей. Но, безусловно, эти цифры надо сопоставлять с другим показателем – выплатами страховых возмещений, чтобы увидеть прибыль страховых компаний. И, к слову, в 2016 году на добровольном медицинском страховании они заработали 20.270.000, а в 2017-м еще больше – 28.737.000 рублей.

Государственный интерес

В расширении рынка добровольного медицинского страхования должна быть заинтересована как минимум еще одна сторона – государство, которому все сложнее обеспечивать качественную и доступную медицинскую помощь за счет госбюджета.

– Безусловно, государство способствует продвижению добровольного медицинского страхования в массы, – считает Ольга Бабарыкина. И приводит такой пример. Раньше специальным указом президента предприятиям, которые заключают договор медстрахования с государственной страховой компанией на медицинские услуги, оказываемые в государственном медучреждении, разрешалось данные расходы относить на себестоимость продукции, а не на прибыль. Позже в этот указ были внесены поправки: ограничение сняли, и сейчас не имеет значения, с какой страховой компанией – государственной или частной – предприятие заключает договор и где будут оказываться медуслуги. Данные расходы предприятия в любом случае относят на себестоимость. Кроме того, есть постановление Совмина, согласно которому налоги в фонд соцзащиты на сумму страховых взносов не начисляются. Эта норма касается и корпоративных страховок, и индивидуальных.

Еще один большой плюс медстрахования, по мнению специалиста, это внебюджетные поступления в государственные медучреждения страны.

– Госполиклиники, больницы, включаясь в ДМС, получают дополнительные финансовые средства. Это так называемый экспорт услуг, который постоянно требуют от медучреждений, – говорит Ольга Бабарыкина.

Пару лет назад группа экспертов Белорусского института стратегических исследований (BISS) провела исследование «Добровольное медицинское страхование работников в Республике Беларусь». И оказалось, что половина опрошенных респондентов (49,9%) назвали введение страховой медицины важнейшей мерой реформирования системы здравоохранения Беларуси. Но при этом лишь 13,6% готовы платить за страховку самостоятельно.

Судя по результатам исследования, для белорусов оптимальной выглядит модель, когда медстраховку оплачивает работодатель, а государство бесплатно предоставляет для всех минимальный пакет медуслуг.

К слову, сегодня подавляющее большинство застрахованных по ДМС – это работники различных предприятий. Граждан, самостоятельно заплативших за медстраховку, немного. Связано это еще и с тем, что страховые компании предлагают предприятиям скидки: чем большее число сотрудников включено в договор добровольного медицинского страхования, тем дешевле оказывается каждая отдельная страховка. Например, если застрахованы от 10 до 30 человек, скидка составляет 10%, от 100 до 300 – 20%. Для страховщиков в корпоративном страховании своя выгода: по индивидуальной страховке клиент, который платит за полис из своего кармана, постарается выбрать весь спектр услуг, а когда страхует компания, далеко не каждый сотрудник обратится за медпомощью.

Но что будет со страховой медициной в дальнейшем? Эксперты считают, что интерес белорусов к добровольному медицинскому страхованию как минимум не ослабнет.

– Здоровье нации ухудшается, и для многих заботиться о собственном здоровье – это необходимость, – считает Ольга Бабарыкина.

Но рост числа застрахованных напрямую зависит от уровня жизни в стране. У нас же сегодня средняя зарплата не дотягивает до 500 долларов, а сложное экономическое положение не позволяет многим компаниям тратить средства на медицинское страхование своих работников, коль скоро оно не является обязательным.

Артыкул надрукаваны ў газеце «Народная Воля», №102 за 26 снежня 2018 г.