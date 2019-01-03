Как белорусы страхуют свое здоровье
Фота носит иллюстративный характер

Добровольное медицинское страхование (ДМС) набирает популярность в Беларуси. Сегодня почти каждый второй клиент крупных столичных медцентров обслуживается по страховому полису. А в Белорусской ассоциации страховщиков констатируют: только за последние три года количество белорусов, застраховавших свое здоровье, увеличилось более чем в два раза – с 206,3 тысячи человек в 2014-м до 438,6 тысячи в 2017 году.

Сохранится ли эта тенденция в будущем? Как много белорусов готовы постоянно тратиться на собственное здоровье? Может ли добровольное медицинское страхование стать дополнительным финансовым источником для государственной системы здравоохранения? Эти вопросы мы адресовали врачам и страховщикам.

У каждого своя выгода

Преимущество медицинской страховки вроде бы налицо: в случае недомогания вы сразу попадаете на прием к врачу, проходите полное обследование и не ждете неделю или две записи к узкому специалисту. Некоторые программы помимо амбулаторно-поликлинической помощи предусматривают еще и услуги стоматолога, лечение в стационаре и другое. При этом страховая компания покрывает все расходы, по некоторым страховым полисам даже возмещается стоимость выписанных доктором лекарств, причем не только отечественного производства.

Но так ли все радужно выглядит на практике?

Если бы все было так гладко, то прошаренные белорусы, купив страховку за 300 долларов, потом целый год не выходили бы из медцентров, – говорит заведующая терапевтическим отделением одного крупного столичного медцентра. – Страховые компании, безусловно, стремятся обезопасить себя от клиентского экстремизма, не хотят выступать в роли спонсора. Например, устанавливают строгий лимит посещений врача (до пяти или даже трех на период страховки), конкретно оговаривают спектр анализов и исследований и их количество, зачастую МРТ и КТ в страховку не входят. Имеет значение и возраст клиента: если человеку за 40 – сумма страховки обычно выше. Лимитирована также ответственность компании: страховка, например, составляет 300 долларов, а услуг вы сможете получить на сумму, не превышающую 5 тысяч долларов. Есть компании, которые работают только с государственными поликлиниками. А там априори меньший пакет услуг и дешевле их стоимость, чем в частных центрах.

Но в любом случае для человека, который следит за своим здоровьем, страховой полис, несомненно, большой плюс, считает наша собеседница.

Он дисциплинирует: если заболели, не станете откладывать визит к врачу на потом, ведь вы уже потратились, – уверена доктор. – Кроме того, это и экономия: посмотрите на цены в частных медцентрах – только анализы крови могут вылиться в стоимость всей годовой страховки.

Если проанализировать статистику, то получается, что в прошлом году как минимум каждый купивший медицинскую страховку дважды ею воспользовался. Так, в 2017-м было застраховано 438.697 человек, а выплаты производились 948.224 раза.

В последние годы действительно те, кто застрахован, стали чаще пользоваться медицинской страховкой, – говорит заместитель директора филиала «Белэксимгарант-Минск» Ольга Бабарыкина. – На порядок выше стало и качество предоставления услуг, потому что среди страховых компаний идет серьезная борьба за клиента. Во-первых, возросло число компаний, которые стали предлагать этот вид страхования. Во-вторых, клиенты стали более требовательны. Поэтому конкуренция очень серьезная и в плане наполнения программ, и в плане предоставления услуг: страховщики контролируют объем и качество лечения, посколькуне меньше клиента в этом заинтересованы.

Выгода страховых компаний очевидна: растет число застрахованных – растут поступления от взносов. Например, в прошлом году общий объем поступлений от добровольного медицинского страхования составил 74.314 тысяч рублей, а в 2016-м – 55.166,5 тысячи. Для сравнения: в 2011 году эта сумма достигала всего лишь 1590,0 тысячи рублей. Но, безусловно, эти цифры надо сопоставлять с другим показателем – выплатами страховых возмещений, чтобы увидеть прибыль страховых компаний. И, к слову, в 2016 году на добровольном медицинском страховании они заработали 20.270.000, а в 2017-м еще больше – 28.737.000 рублей.

Государственный интерес

В расширении рынка добровольного медицинского страхования должна быть заинтересована как минимум еще одна сторона – государство, которому все сложнее обеспечивать качественную и доступную медицинскую помощь за счет госбюджета.

Безусловно, государство способствует продвижению добровольного медицинского страхования в массы, – считает Ольга Бабарыкина. И приводит такой пример. Раньше специальным указом президента предприятиям, которые заключают договор медстрахования с государственной страховой компанией на медицинские услуги, оказываемые в государственном медучреждении, разрешалось данные расходы относить на себестоимость продукции, а не на прибыль. Позже в этот указ были внесены поправки: ограничение сняли, и сейчас не имеет значения, с какой страховой компанией – государственной или частной – предприятие заключает договор и где будут оказываться медуслуги. Данные расходы предприятия в любом случае относят на себестоимость. Кроме того, есть постановление Совмина, согласно которому налоги в фонд соцзащиты на сумму страховых взносов не начисляются. Эта норма касается и корпоративных страховок, и индивидуальных.

Еще один большой плюс медстрахования, по мнению специалиста, это внебюджетные поступления в государственные медучреждения страны.

Госполиклиники, больницы, включаясь в ДМС, получают дополнительные финансовые средства. Это так называемый экспорт услуг, который постоянно требуют от медучреждений, – говорит Ольга Бабарыкина.

Пару лет назад группа экспертов Белорусского института стратегических исследований (BISS) провела исследование «Добровольное медицинское страхование работников в Республике Беларусь». И оказалось, что половина опрошенных респондентов (49,9%) назвали введение страховой медицины важнейшей мерой реформирования системы здравоохранения Беларуси. Но при этом лишь 13,6% готовы платить за страховку самостоятельно.

Судя по результатам исследования, для белорусов оптимальной выглядит модель, когда медстраховку оплачивает работодатель, а государство бесплатно предоставляет для всех минимальный пакет медуслуг.

К слову, сегодня подавляющее большинство застрахованных по ДМС – это работники различных предприятий. Граждан, самостоятельно заплативших за медстраховку, немного. Связано это еще и с тем, что страховые компании предлагают предприятиям скидки: чем большее число сотрудников включено в договор добровольного медицинского страхования, тем дешевле оказывается каждая отдельная страховка. Например, если застрахованы от 10 до 30 человек, скидка составляет 10%, от 100 до 300 – 20%. Для страховщиков в корпоративном страховании своя выгода: по индивидуальной страховке клиент, который платит за полис из своего кармана, постарается выбрать весь спектр услуг, а когда страхует компания, далеко не каждый сотрудник обратится за медпомощью.

Но что будет со страховой медициной в дальнейшем? Эксперты считают, что интерес  белорусов к добровольному медицинскому страхованию как минимум не ослабнет.

Здоровье нации ухудшается, и для многих заботиться о собственном здоровье – это необходимость, – считает Ольга Бабарыкина.

Но рост числа застрахованных напрямую зависит от уровня жизни в стране. У нас же сегодня средняя зарплата не дотягивает до 500 долларов, а сложное экономическое положение не позволяет многим компаниям тратить средства на медицинское страхование своих работников, коль скоро оно не является обязательным.

Артыкул надрукаваны ў газеце «Народная Воля», №102 за 26 снежня 2018 г.

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