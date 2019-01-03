В 2024 году нашим восточным соседям предстоят выборы президента. Путин не может по Конституции баллотироваться в очередной раз, но он сможет стать президентом объединенного государства. Есть и еще одна причина: пять лет подряд падают реальные доходы россиян, конца этому процессу не видно. Рубль за пять лет подешевел более чем в два раза, в прошедшем году – на 20 процентов.

Полный текст статьи председателя Комиссии по экономической политике и реформам Верховного Совета Республики Беларусь 13-го созыва Василия Шлындикова читайте в газете «Народная Воля» за 4 января

