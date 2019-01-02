Новая трагедия в Магнитогорске: взрыв маршрутки - три человека погибли

В российском городе очередное происшествие. В результате взрыва маршрутки погибли три человека.

По официальным данным, причиной ЧП стала неисправность газового оборудования. В машине находилось два газовых баллона.

Сведений о взрыве автомобиля пока мало. От сотрудников правоохранительных органов комментариев еще не поступало. Но на видео, которые распространяют очевидцы, явно слышны выстрелы.

По неофициальной информации, маршрутка могла взорваться во время спецоперации по задержанию террористов.

Кстати, по сообщению украинского 24 Канала, маршрутка взорвалась недалеко от дома, где накануне, 31 декабря, в результате взрыва в многоквартирном жилом доме обрушился подъезд.

Оба инцидента могут быть связаны друг с другом.