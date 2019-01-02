Молодежь интересуется вопросами экологической безопасности

На Международной экологической олимпиаде вузов стран СНГ белорусские студенты заняли призовые места, сообщили в пресс-службе Министерства образования Республики Беларусь.

Олимпиада включала два тура: теоретический и практический. В первом – участники дистанционно решали задания по вопросам экологической безопасности и трансграничного сотрудничества в области предотвращения загрязнения нефтепродуктами вследствие разрыва трубопровода. Во втором туре экологи защищали предложенные проекты. Главным критерием оценки являлась глубина и качество раскрытия экологических, правовых и экономических аспектов заявленной проблемы.

Диплом II степени завоевала белорусская студенческая сборная. В составе команды магистранты географического факультета БГУ Елена Гришкевич, Антон Новик, Дарья Колбун, Гродненского государственного университета им. Янки Купалы Татьяна Козячая, Белорусского национального технического университета Надежда Матейко. Кроме того, Елена Гришкевич стала победительницей олимпиады по итогам личного первенства. Готовила ребят к интеллектуальному соревнованию доцент кафедры географической экологии географического факультета БГУ Наталья Гагина.

Диплом III степени завоевала команда Международного государственного экологического института им. А.Д. Сахарова БГУ. В ее состав вошли четверокурсники Татьяна Лаптинская, Алеся Алексеева, Маргарита Сеник, Владислав Чепля и Наталья Конончук. Руководители команды — старшие преподаватели кафедры экологической медицины и радиобиологии и кафедры экологического мониторинга и менеджмента МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ Ирина Пухтеева и Андрей Родькин.

А на первом месте экологического состязания оказалась команда Таразского государственного университета имени М.Х. Дулати (Республика Казахстан).

Финал состязания прошел 21 декабря в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина. В итоговом поединке выступили семь университетских команд из Беларуси, России, Казахстана и Киргизии.