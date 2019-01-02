Минкульт не считает организацию выставок творческой деятельностью

Организация и проведение выставок не являются интеллектуальной и, следовательно, творческой деятельностью, по мнению Министерства культуры.

Министерство культуры в лице Ирины Дриги, начальника главного управления культуры и аналитической работы ведомства, ответило председателю Белорусского союза дизайнеров Дмитрию Сурскому, который просил разъяснить, относится ли организация выставок с продажей входных билетов к творческой, указанной в пункте 7 статьи 59 Кодекса о культуре.

Данный пункт предусматривает, что творческие союзы могут осуществлять предпринимательскую деятельность без создания коммерческих организаций, если она относится к творческой деятельности и развлечениям.

В ответе Минкульт сослался на пункт 1.14 статьи 1 Кодекса о культуре, который определяет творческую деятельность как направление культурной деятельности, включающей в себя художественное творчество и иную интеллектуальную деятельность, которое заканчивается появлением нового, ранее не существовавшего результата интеллектуальной деятельности в сфере культуры, говорится в Facebook Белорусского союза дизайнеров.

«Как видно, проведение выставок не является интеллектуальной деятельностью, и, как следствие, не относится к творческой деятельности», – говорится в письме.

Таким образом, Министерство культуры фактически запрещает творческим союзам проводить выставки без создания коммерческих организаций или участия в них.