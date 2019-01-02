Министерство юстиции подготовило проект постановления об утверждении инструкции по работе с электронными документами в госорганах. Документ действителен и для других организаций, в том числе для индивидуальных предпринимателей.

После того, как инструкция будет утверждена, госорганы и другие организации смогут отказаться от бумажных документов, перейдя полностью на электронный документооборот.

Инструкция касается организационно-распорядительной документации, в том числе этапа подготовки документов к подписанию, а также согласования, регистрации, исполнения и др. При этом организации могут самостоятельно утверждать порядок работы с электронными документами, согласовав его с государственным архивом, источником комплектования которого является организация, и Белорусским научно-исследовательским центром электронной документации.

Организации, которые не подпадают под категорию «источники комплектования государственных архивов», согласование осуществляют с экспертной комиссией или Центральной экспертной комиссией вышестоящей организации при ее наличии.