Февральский сюрприз для незанятых в экономике

Белорусов, не занятых в экономике, ожидают изменения в оплате жилищно-коммунальных услуг уже за январь.

Жители Беларуси, не занятые в экономике, будут оплачивать счета за горячее водоснабжение в 100-процентном размере, а с 1 октября «по полной» — еще за газ и тепло.

Уже в феврале жировки с новыми расчетами получат неработающие граждане. Также в них будет размещена информация о потребленных услугах, тарифах на них.

База не занятых в экономике трудоспособных белорусов заработала с 1 декабря 2018 года. Но изменения не коснутся тех граждан, которые имеют проблемы со здоровьем, ухаживают за детьми старше 7 лет или за недееспособными.