Вместо государственной пошлины власти предлагают вносить плату за участие в дорожном движении — от 0,25 базовой величины в месяц.

Проект указа «О платежах за участие в дорожном движении», по которому уплата дорожного сбора будет отвязана от прохождения техосмотра, опубликован на сайте Министерства финансов Беларуси, сообщает Sputnik.

Дорожный сбор привязали к прохождению техосмотра в 2018 году. Его сумма зависела от того, кому (юридическому или физическому лицу) принадлежит автомобиль, а также возраста и массы машины. После этого многие владельцы автомобилей перестали проходить техосмотр. Службой ГАИ был усилен контроль за соблюдением этой обязанности, была даже разработана система, которая позволяла фиксировать автомобили без техосмотра. Впрочем, многие автовладельцы так и не оплачивали сбор.

Долгожданные изменения в системе оплаты дорожного налога анонсированы были еще в середине прошлого года, проект соответствующего указа («О платежах за участие в дорожном движении») был вынесен на общественное обсуждение 2 января.

Как власти предлагают оплачивать дорожный налог?

Предполагается, что государственная пошлина для физических лиц будет упразднена. Вместо нее введут плату за участие транспортных средств в дорожном движении — вносить ее должны будут все зарегистрировавшие транспортные средства в ГАИ физлица. Для юрлиц госпошлину предлагается оставить.

Ставки будут установлены в базовых величинах, их размер будет зависеть от вида транспорта и разрешенной максимальной массы. Оплачивать ставку надо будет за каждый месяц.

Легковое авто не более 1,5 тонн — 0,25 базовой величины (3 БВ в год)

Авто от 1,5 до двух тонн — 0,5 базовой величины (6 БВ в год)

От двух до трех тонн — 0,67 базовой величины (8,04 БВ в год)

Более трех тонн — 0,92 базовой величины (11,04 БВ в год)

Мотоцикл — 0,17 базовой величины (2,04 БВ в год)

От платы будут освобождены физлица, которым принадлежат автомобили, специально оборудованные для использования в инвалидами.

Напомним, размер базовой величины с 1 января — 25,5 рублей.

За какой срок платить?

Минимум оплатить автовладельцам придется месяц, максимум — сразу два года. За уже оплаченный период доплачивать не придется даже если ее размер изменится, то есть экономнее оплатить сбор сразу.

Кроме того, для добросовестных автовладельцев будут установлены понижающие коэффициенты. Если гражданин сразу оплатит 12 и более месяцев, к ставке применят коэффициент 0,8%.

Специальная «скидка» введена и для собственников авто — ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов I или II группы: они будут оплачивать лишь половину ставки.

Плату надо будет вносить в белорусских рублях за каждое транспортное средство до начала участия в дорожном движении или не позднее последнего числа месяца, в котором транспортное средство участвовало в дорожном движении. Вносить ее будут через ЕРИП.

Идти уплаченные средства будут в дорожный фонд. Если проект указа будет одобрен, новая система оплаты «дорожного налога» появится с 1 апреля 2019 года.

А как проконтролируют?

В республике будет создана система контроля и мониторинга за внесением платы за участие в дорожном движении. Если кто-то не внесет плату за свое транспортное средство, взимать ее будут в двойном размере.

Контролировать автомобили будут специальными фото- и видеофиксаторами. Они распознают регистрационные знаки и смогут передавать данные о тех машинах, за которые сбор не оплачен.

Прочитать проект указа полностью вы можете на сайте Минфина.