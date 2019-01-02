Подведены итоги конкурса «Батюшка года — 2018», проведенного на территории стран СНГ. В этом году победу на конкурсе одержал настоятель храма Преображения Господня города Гомеля протоиерей Олег Кострома, сообщает Favor.by.

Священник возглавляет информационный отдел Гомельской епархии. В этом качестве он участвовал в грантовом конкурсе «Православная инициатива» в 2012 году, став одним из победителей с проектом «Телеканал «Православный Гомель». Теперь передачи этого телеканала можно увидеть на сайтах Гомельской епархии и «Телестудия Фавор».

Организаторы конкурса «Батюшка года» — редакция информационно-просветительского портала «Приходы» в партнерстве с Фондом поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество». Конкурс проходит ежегодно в группах социальных сетей ВКонтакте и Facebook.

Цель конкурса — выявление инициативного священнослужителя, проявившего активность в Международном грантовом конкурсе «Православная инициатива» в качестве создателя проекта и получившего наибольшую поддержку сторонников на интернет-платформе коллективного финансирования «Начинание».